MLB／地緣加大約還是搶輸洋基！巨人總管：從不相信賈吉會來

在外界眼中,巨人隊在休賽季距離搶下賈吉(Aaron Judge)僅有一步之遙,但營運總裁薩迪(Farhan Zaidi)卻在受訪時坦言,自己從不認為真的能贏下這場競標大戰。

賈吉在上季狂轟濫炸,敲出的62轟為美聯新猷,也使正好在年底成為自由球員的他,成了冬天市場上最炙手可熱的頭號目標。其中,除了母隊洋基,由於賈吉在鄰近舊金山的林登長大,外界看好也想搶人的巨人成了最可能的下家之一。

事實上除了地緣之外,巨人當時還開出了總額約3.6億美元的大約,沒想到最後仍輸給了開出類似價格、賦予賈吉「隊長」一職的洋基。回想起這段過程,巨人營運總裁薩迪在Podcast上說道,「我不確定是不是一種防衛機制,我從不相信賈吉真的會加入。我想,就跟很多事一樣,你希望控制住自己的情緒。」

見過大風大浪的薩迪,也以過來人經驗分享自己的心境,「棒球很深不可測,不管是在交易還是自由市場方面。好幾次我以為交易要達成了,結果最後沒有。所以,在一切塵埃落定以前,你無法保證事情已經完成了。」

