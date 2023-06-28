MLB／地緣加大約還是搶輸洋基！巨人總管：從不相信賈吉會來

在外界眼中，巨人隊在休賽季距離搶下賈吉（Aaron Judge）僅有一步之遙，但營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）卻在受訪時坦言，自己從不認為真的能贏下這場競標大戰。

賈吉在上季狂轟濫炸，敲出的62轟為美聯新猷，也使正好在年底成為自由球員的他，成了冬天市場上最炙手可熱的頭號目標。其中，除了母隊洋基，由於賈吉在鄰近舊金山的林登長大，外界看好也想搶人的巨人成了最可能的下家之一。

事實上除了地緣之外，巨人當時還開出了總額約3.6億美元的大約，沒想到最後仍輸給了開出類似價格、賦予賈吉「隊長」一職的洋基。回想起這段過程，巨人營運總裁薩迪在Podcast上說道，「我不確定是不是一種防衛機制，我從不相信賈吉真的會加入。我想，就跟很多事一樣，你希望控制住自己的情緒。」

見過大風大浪的薩迪，也以過來人經驗分享自己的心境，「棒球很深不可測，不管是在交易還是自由市場方面。好幾次我以為交易要達成了，結果最後沒有。所以，在一切塵埃落定以前，你無法保證事情已經完成了。」

Aaron Judge gave the Giants a slimmer of hope, but the Giants knew it wasn't meant to be. 😔 https://t.co/G1uaWzkp9M pic.twitter.com/VRoDTvCGCk — theScore (@theScore) June 28, 2023

儘管未能簽下賈吉，薩迪仍肯定他曾將巨人納入考量，「他帶著妻子，過來和我們度過了一週。我知道很多人說他只是拿我們抬價，但我相信他對我們的興趣是真誠的。」