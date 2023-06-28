MLB／大谷對白襪見一次打一次 本季5戰打7安狂夯6轟

大谷翔平打白襪隊真的有一套，今天首局砲轟寇佩克（Michael Kopech），右外野418呎陽春砲攻下全場第1分，成為勝利打點，7局下追加第2轟更是本季第3次單場雙響砲，這是大谷從5月31日起，對戰白襪連續4場開轟；值得一提的是，大谷生涯對白襪已有15轟、33分打點，都是對戰不同分區球隊最多，驚人砲火讓白襪投手群傷透腦筋。

今天賽前，寇佩克生涯對戰大谷完全占上風，讓他連續6個打數掛零、吞下3次三振，「唯二」上壘是兩次四死球，包括本季首次對決、5月30日在芝加哥主場94英里速球形成觸身球，今天轉戰洛杉磯再次交手，1局下就挨了陽春砲種下敗因，本季對戰天使兩場都吞敗。

Ohtani's 27th homer on the 27th 🤯#GoHalos pic.twitter.com/10iFB1s12J — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年6月28日

HAVE 👏 A 👏 NIGHT 👏#GoHalos pic.twitter.com/gNXjd5isqO — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年6月28日

大谷本季3次單場雙響砲就有兩次修理白襪，前一次是6月1日在芝加哥，今年交手5場合計17次打數7支安打，攻下8分打點，還為天使跑回8分，7安紀錄竟有6支全壘打，白襪投手群不管先發、牛棚全部遭殃。

大谷從2018年大聯盟菜鳥球季開始，對戰美聯西區4隊在72到80場之間，對運動家、遊騎兵隊各有18轟，對水手隊也有16轟，最誇張是對白襪33戰就有15轟，比起對太空人隊74戰11轟，白襪挨轟頻率確實很高。

大谷今天雙響砲後，生涯累積155轟，離「酷斯拉」松井秀喜的日本紀錄只差20轟；天使打完本季第81戰，以44勝37敗在分區排名第2，大谷如果維持目前開轟進度，季末上看56轟，將是日本球員新紀錄，超越自己2021年締造的46轟。

大谷本月24戰13轟，已經追平個人單月最多轟紀錄，歷年6月累積41轟也是單月最多，本季28轟也是白襪貢獻6轟最多。