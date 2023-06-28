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MLB／大都會大撒幣補強沒效 富爸爸要開記者會給罵到飽？
大都會隊近年不斷砸重金補強，團隊薪資傲視全聯盟。不過大都會本季戰績悽慘，今天以7：2擊敗釀酒人隊後，戰績36勝43敗，距離國東龍頭勇士仍有16場勝差。大都會老闆科恩（Steve Cohen）也在推特發文預告，「我將在明天賽前召開記者會，你們會直接從我這邊得到（訊息）。」
大都會去年打出101勝戰績，最終止步國聯外卡系列賽。休賽季他們找來塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）、日籍強投千賀滉大、左投昆塔納（Jose Quintana）等人，也留下中外野手尼莫（Brandon Nimmo）等戰力，完全無視豪華稅的存在，試圖一雪前恥。
沒想到本季在國聯東區戰績只比國民好，兩大王牌韋蘭德和薛則（Max Scherzer）表現不如預期，打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）、坎納（Mark Canha）、馬堤（Starling Marte）等人打擊成績都有退步，終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因經典賽傷勢缺陣至今。
大都會總管艾普勒（Billy Eppler）相信以這批球員的天賦，仍有機會打進季後賽，不過他也表示，「交易截止日前球隊有很多目標，希望能因此改變現狀，只要可行我們就會去做。」他也幫總教練蕭瓦特說話，「蕭瓦特經歷過很多逆境，我認為他正處理這些事情，他會是將我們導回正軌的人。」
蕭瓦特今受訪時稱讚老闆科恩，「他很棒，非常支持我，無法要求比他更好的老闆。」蕭瓦特也很有信心帶隊打進季後賽，「我知道我們的工作是成為有機會在十月份比賽的球隊，仍然有可能發生，這就是我們在追求的。」
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