快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天投打同時發威，讓數據專家只能「不斷更新」。 路透社
天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天投打同時發威，讓數據專家只能「不斷更新」。 路透社

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天面對白襪隊投出6.1局10K的比賽，做為打者也敲出3安、雙響砲，狂刷數據逼得大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）不斷更新，其中有兩項是史上唯一、兩項並列第一。

「不要將這樣的表現視為理所當然。」大聯盟數據專家藍斯今天為了大谷翔平，瘋狂查詢數據，甚至不少數據都在大谷7局下敲出本場第2轟後再次更新。

藍斯寫出大谷今晚的史詩級數據如下：

● 大聯盟單月至少2次以上先發最多轟的球員，由大谷包辦，2021年6月的大谷翔平、2023年6月的大谷翔平，以13轟並列。

● 自1900年來，大谷單季2度單場10K以上、3安以上是史上唯一；生涯最多單場10K以上、3安以上，帕斯卡爾（Camilo Pascual）3次（1956、61、62年），大谷翔平2次與費南德茲（Sid Fernandez，1985、89）並列第二。

● 自1900年來，單場10K以上並敲出雙響砲，大谷翔平是第6人，前一次是2019年4月2日的葛蘭基（Zack Greinke）。

● 自1901年來，先發投球時敲出3安的比賽單季最多是5次，分別是1923年烏爾（George Uhle）、1958年史潘（Warren Spahn）以及今年的大谷翔平。

● 大谷翔平自去年球季開始，16場先發投出10次以上三振，排名大聯盟這段期間最多（超越第二名5場），這段期間還敲出62轟。

大谷翔平 大聯盟 天使

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊

MLB／給自己援護！大谷翔平敲第27轟 第4次二刀流開砲

MLB／大谷翔平身價數據網站估算破5億美元 球迷：太少

MLB／大谷翔平準完全打擊 見證天使失誤後遭滿貫砲擊墜

相關新聞

MLB／大谷翔平10K+雙響砲收下第7勝 續居打擊雙冠王

天使隊日籍好手大谷翔平今天投打「二刀流」上陣，投手大谷繳出6.1局10K失1分好投，打者翔平更是單場雙響砲的超狂演出，幫...

MLB／大谷翔平寫五大史詩紀錄 逼得數據專家不斷更新

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今天面對白襪隊投出6.1局10K的比賽，做為打者也敲出3安、雙響砲，狂刷數據逼得大聯盟數據專...

MLB／大谷對白襪見一次打一次 本季5戰打7安狂夯6轟

大谷翔平打白襪隊真的有一套，今天首局砲轟寇佩克（Michael Kopech），右外野418呎陽春砲攻下全場第1分，成為...

MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天敲出本季第27轟，然而開轟完後急著準備投球，將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平，結果...

MLB／大谷翔平身價數據網站估算破5億美元 球迷：太少

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今年繳出年度MVP等級表現，季後將成為自由球員的他究竟值多少身價？知名運動薪資計算網站「Sp...

MLB／大都會大撒幣補強沒效 富爸爸要開記者會罵到飽？

大都會隊近年不斷砸重金補強，團隊薪資傲視全聯盟。不過大都會本季戰績悽慘，今天以7：2擊敗釀酒人隊後，戰績36勝43敗，距離國東龍頭勇士仍有16場勝差。大都會老闆科恩（Steve Cohen）也在推特發

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦