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MLB／大谷翔平開轟 水原一平當「影武者」好評更勝本尊
天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平今天敲出本季第27轟，然而開轟完後急著準備投球，將慶祝用的武士頭盔交給翻譯水原一平，結果水原戴上頭盔當起「影武者」，獲得的迴響比大谷開轟還高。
大谷翔平今天擔任先發「第2棒、投手」，投手大谷1局上投出三上三下，打者翔平在1局下1出局後敲出陽春砲，馬上給予援護。
然而開轟後的大谷回到休息區接過武士頭盔，原本慶祝流程是自己戴上接受隊友擊掌，然而大谷卻似乎是為了要準備投球，比出換人手勢，沒有戴上頭盔就走下通道。
結果接下頭盔的水原一平在其他球員的鼓譟之下，戴起頭盔延續大谷沒做完的慶祝動作，形成難得一見的有趣畫面，天使隊也將水原一平戴頭盔的照片放上官方推特，不料獲得的分享、按讚、留言數，都比前一支以日文發佈的大谷翔平開轟影片要多。
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