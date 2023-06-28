MLB／大谷翔平身價數據網站估算破5億美元 球迷：太少

天使隊「二刀流」好手大谷翔平今年繳出年度MVP等級表現，季後將成為自由球員的他究竟值多少身價？知名運動薪資計算網站「Spotrac」提供答案：投手大谷加打者翔平合計為5.28億美元（約新台幣161億），但多數球迷認為「太少」。

「Spotrac」在推特上提出數字，根據計算程式，依照目前大谷翔平的表現，投手大谷可以獲得6年、2.02億美元合約，打者翔平則是9年、3.26億美元。

簡單相加的結果是5.28億美元，輕易超過目前大聯盟總值最大合約，2019年楚奧特（Mike Trout）與天使簽下的12年4.26億美元；另外單季最高薪紀錄則是薛則（Max Scherzer）與韋蘭德（Justin Verlander）的4333萬美元。

即使這數字已經是歷史級別，但仍有不少網友認為低估，一名美國球迷就表示「我認為他值總額6億美元、年均5000萬美元的12年合約，7200萬的差距可以輕易以廣告及日本球迷補上。」

不少球迷也都認同大谷具有總額6億美元或是單季5000萬美元的身價，不過也有人質疑計算上的偏誤，單純作為指定打擊的大谷有辦法拿到9年、3.26億美元？去年太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）簽下6年1.15億美元合約，已經是指定打擊最高。