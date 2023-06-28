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MLB／虐菜也不行！藍鳥馬諾亞新人聯盟2.1局狂失11分
去年奪下16勝的藍鳥王牌馬諾亞（Alek Manoah）今年陷入大低潮，日前被下放新人聯盟調整，他今天面對洋基新人聯盟球隊，主投2.1局就狂失11分。
去年馬諾亞先發先發31場，拿下16勝7敗、防禦率2.24，美聯塞揚獎票選排第3。沒想到他今年表現判若兩人，先發13場1勝7敗，防禦率6.36，本月6日面對太空人的比賽主投0.1局就失掉6分，最終球團做出下放決定。
馬諾亞今登板碰上洋基新人聯盟球隊，對方選手大多未滿20歲，不過他投2.1局被敲10安，包含2發全壘打，投出2次保送，總共失掉11分，防禦率高達37.13。
馬諾亞糟糕的表現在推特形成熱議，許多球迷認為他已失去信心，「這是投球失憶症嗎？」、「有史以來最大的下滑」、「史奈德（John Schneider，藍鳥教頭）毀了他」。
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