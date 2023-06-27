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MLB／勇士近12戰11勝 史泰德7局10K穩居三振王

聯合新聞網／ 綜合報導
史泰德 路透
史泰德 路透

勇士隊火球男史泰德（Spencer Strider）今天繳出7局10K好投，加上歐蘇納（Marcell Ozuna）與亞古納（Ronald Acuna Jr.）開轟力挺，終場勇士以4：1擊敗雙城，勇士近12戰狂拿11勝。

2局上史泰德一顆97.6英里的內角速球遭雙城隊蓋洛（Joey Gallo）轟出全壘打牆，讓勇士陷入落後，不過勇士4局下靠著雙城一壘手基里洛夫（Alex Kirilloff）失誤，追平比分。

史泰德一路壓制，終於在7局下再次獲得火力支援，歐蘇納從雙城先發葛雷（Sonny Gray）手中轟出陽春砲。亞古納隨後狙擊雙城牛棚帕岡（Emilio Pagan），敲出兩分砲。勇士2任牛棚接手後都未失分，終場就以4：1贏球。

史泰德主投7局被敲3安，送出10K、2保送，失1分，賽後防禦率降到3.79，他6月8日面對大都會主投4局狂丟8分後，已連3場先發奪下勝投。史泰德賽後表示，「這就是棒球，你打比賽的時間夠長，總是會出現糟糕表現。我盡量讓自己起伏別太大，這賽季還很漫長。」

本季史泰德先發16場，主投91.2局送出146次三振，穩居大聯盟三振王。據《ESPN Stats & Info》統計指出，史泰德是1903年後，勇士第2位7月前投出140K的投手，上一位是名人堂強投史莫茲（John Smoltz）。

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