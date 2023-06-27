MLB／曾說神鱒是最偉大球員 席林改口：沒人比大谷更有價值

大谷翔平本季打擊成績進化，今天又敲出本季第26轟，暫居全壘打王寶座。名人堂傳奇席林（Curt Schilling）近日受訪時表示，大谷已經超越天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

席林在去年的大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）MVP之爭中，支持大谷。他認為大谷應拿下每個球季的MVP，「大谷翔平是天使隊史最快轟出150支全壘打的人，我曾說過很多次，楚奧特是世上最偉大的球員。我不知道現在還能不能這樣做結論。」

「有些人會說貝比魯斯才是最偉大的球員，但他不是洋基隊的開幕戰先發投手和中心打線打者。大谷是MVP，沒有比他更有價值的人在棒球上」席林說。

大谷本季敲出26轟、62分打點，整體攻擊指數1.009都暫居大聯盟第1。投球的部分，防禦率3.13，每9局飆出11.8K排美聯第1。他預計明天將登板先發，對決白襪強投寇佩克（Michael Kopech）。