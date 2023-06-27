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MLB／大谷追平陽春砲 「神鱒」3K卻游回天使的再見分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使靠著再見暴投擊敗白襪隊。 路透社
天使靠著再見暴投擊敗白襪隊。 路透社

一場投手戰，卻結束在再見暴投，天使隊今天在9局下由楚奧特（Mike Trout）兩度頭部撲壘衝鋒，靠暴投跑回再見分，終場以2：1擊敗白襪隊，在4連戰旗開得勝。

天使今天在主場展開與白襪的4連戰，大谷負責第2戰的先發投手任務，今天先以單刀出擊，擔任先發第3棒、指定打擊，3打數敲出1安打，為4局下的陽春砲，本季第26轟出爐，再度要回大聯盟全壘打榜的單獨領先。

天使德梅斯（Reid Detmers）先發7局僅被敲2安打、送出10次三振，首局挨了羅伯特（Luis Robert Jr.）的陽春砲後，一路壓制白襪打線。

白襪先發投手希斯（Dylan Cease）表現也很精湛，投6局被敲5安打、失1分，賞出10K，唯一失分就是因為大谷的陽春砲。

兩軍以1：1僵持許久，9局下天使迎來向對手說再見的大好機會，攻擊棒次正好從楚奧特、大谷展開，白襪投得閃躲，連兩保送將天使的再見分送上得點圈，天使發動雙盜壘，白襪左投邦默（Aaron Bummer）這一球同時出現挖地瓜的暴投，但楚奧特因頭部撲壘上三壘，也來不及再起身挑戰本壘，但再見分已兵臨城下的壓力，讓邦默再度出現暴投，儘管滾得不遠，已足夠讓楚奧特撲回再見分。

楚奧特單場3打數吞下3K，但唯一上壘就成為天使的再見分，天使在9局下沒有任何安打就收下勝利，明天輪到大谷先發啟動「雙刀模式」。

天使 白襪 楚奧特

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