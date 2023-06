MLB／獨享最讚！大谷全壘打王昨天被追平 今天掃第26轟

全壘打王寶座昨天才剛被追平,大谷翔平就喜歡「獨享」的感覺,今天面對白襪隊在4局下敲出陽春砲,本季第26轟出爐,再度獨占全壘打王寶座。

天使今天在主場展開與白襪的4連戰,大谷負責第2戰的先發投手任務,今天先以單刀出擊,擔任先發第3棒、指定打擊。

26 home runs

62 RBI

1.010 OPS



Shohei Ohtani leads all of baseball in each category. pic.twitter.com/7mDTv2aFhB