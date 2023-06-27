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MLB／獨享最讚！大谷全壘打王昨天被追平 今天掃第26轟
全壘打王寶座昨天才剛被追平，大谷翔平就喜歡「獨享」的感覺，今天面對白襪隊在4局下敲出陽春砲，本季第26轟出爐，再度獨占全壘打王寶座。
天使今天在主場展開與白襪的4連戰，大谷負責第2戰的先發投手任務，今天先以單刀出擊，擔任先發第3棒、指定打擊。
26 home runs— MLB (@MLB) June 27, 2023
62 RBI
1.010 OPS
Shohei Ohtani leads all of baseball in each category. pic.twitter.com/7mDTv2aFhB
面對白襪先發投手希斯（Dylan Cease），大谷首打席3球遭到三振，第2次過招就扳回顏面，將他的88.5哩內角滑球掃成右外野陽春砲，飛行距離446呎。
勇士隊歐森（Matt Olson）昨天才剛敲出第25轟，追平大谷，今天大谷就補上第26轟，再度討回單獨領先的位置。
天使總教練尼文（Phil Nevin）賽前被問到是否考慮讓大谷輪休時，他指出大谷的近況好，他本人也想上場，直言「找不到讓他坐板凳的理由」，今天也以全壘打證實好手感。
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