MLB／洋基唐納森拿著球棒進辦公室 布恩：會有大量出賽時間

洋基老將唐納森（Josh Donaldson）最近連3戰坐板凳，他今天賽前拿著球棒走進總教練辦公室，兩人談完後，洋基總教練布恩（Aaron Boone）對外表示，「唐納森會有大量出賽時間。」

現年37歲的唐納森雖長打火力仍在，但打擊率是淒慘的1成25，他先前在面對水手的比賽發生失誤，隨後與遊騎兵的三連戰都沒有先發，唯一的上場機會是第1戰，10局上場代打遭到三振。

據大聯盟官網報導，唐納森看見自己今天仍不在先發名單後，拿著球棒進總教練辦公室，相談超過30分鐘。布恩隨後對外表示雙方已取得共識，唐納森會有大量出賽時間，「我認為他在進攻上仍可以有很多貢獻，他在三壘的防守很出色，沒人會反對這點，我只是想幫他，我知道他能成為球隊的關鍵人物。」

唐納森坦言自己想上場，但他不是去爭取出賽時間，「我們只是聊棒球的事情，其實我們很常聊天，這對我們不是反常的事。」