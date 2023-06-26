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MLB／勇士歐森近3戰追加4轟 25轟追平大谷翔平並列龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）再度開砲，本季第25轟出爐，在國聯排名第1，也和天使隊日籍球星大谷翔平並列大聯盟榜首。 美聯社
勇士隊明星一壘手歐森（Matt Olson）再度開砲，本季第25轟出爐，在國聯排名第1，也和天使隊日籍球星大谷翔平並列大聯盟榜首。 美聯社

勇士隊作客辛辛那提，今天對紅人隊3連戰最後一戰，明星一壘手歐森（Matt Olson）再度開砲，6局上轟出3分砲成為致勝一擊，不但幫助勇士7：6獲勝，也以25轟紀錄在國聯排名第1，和天使隊日籍球星大谷翔平並列大聯盟榜首。

勇士昨天同樣7：6擊敗紅人，也讓紅人終止隊史近66年最長12連勝紀錄；歐森在這次3連戰火力凶猛，前天首戰締造雙響砲紀錄，昨天、今天又開轟，全壘打數一下子從21支衝到25支，超越大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）1支，暫居國聯全壘打王。

勇士、紅人今天打完前5局3：3，歐森6局上面對紅人第3任投手吉伯特（Ian Gibaut），轟出左外野方向378英尺3分砲，幫助勇士領先到比賽結束，以2勝1敗贏系列賽。

兩隊3連戰一共出現19支全壘打，歐森包辦4支，最近9場出賽就有7支，60分打點也在國聯排名第1，勇士成為國聯首支達到50勝（27敗）的球隊。

勇士 紅人

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