MLB／塞維里諾主投6局無失分 洋基1比0擊退遊騎兵

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在主場迎戰德州遊騎兵，投手塞維里諾（Luis Severino）表現優異先發6局無失分，最終幫助洋基以1比0擊退遊騎兵。

塞維里諾用了95球，主投6局被敲5支安打沒失分，並送出4次三振、2次保送，下場後洋基4位後援投手也成功壓制遊騎兵打線，讓塞維里諾順利奪下個人本季首場勝投。

洋基打線全場拿下的唯一分數，是麥金尼（BillyMcKinney）於4局下扛出個人本季第4發全壘打。

麥金尼近來手感火燙，最近5場比賽已經敲出3轟，且今年加入洋基隊出賽的15戰全部上壘，其中14戰都擊出安打。

遊騎兵投手葛瑞（Jon Gray）表現不俗，先發5局被敲3安掉1分，還送出4次三振、2次保送，但無奈隊友沒有給予火力支援，最終苦吞個人本季第3場敗投。

洋基今天贏球後，本季例行賽戰績來到42勝35敗，在美國聯盟東區排第3名；遊騎兵戰績來到47勝29敗，暫居美國聯盟西區龍頭。