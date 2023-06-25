MLB／勇士歐森24轟只差大谷1轟 紅人終止近66年最長12連勝

勇士隊今天火力全開，全場揮出14支安打，包括4支全壘打，以7：6擊敗紅人隊，也讓紅人在主場幾乎爆滿43498名球迷前，終止近66年最長12連勝紀錄。

紅人先發投手亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）表現不振，只投4局退場，被揮出10支安打，其中3支全壘打造成重傷害，失6分全是自責分，本季戰績掉到3勝6敗。

勇士一壘手歐森（Matt Olson）昨天締造雙響砲，今天4打數2安打，4局上轟出中外野方向407英尺兩分砲，本季第24轟出爐，超越大都會隊重砲阿隆索（Pete Alonso）1轟，獨居國聯全壘打王，在大聯盟只落後天使隊「二刀流」大谷翔平1轟。

大聯盟目前只有5名球員達到20轟以上，馬林魚隊索勒（Jorge Soler）21轟暫居國聯第3，去年國聯全壘打、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）20轟排名第4。

大谷仍是美聯唯一超過20轟的打者，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）19轟並列第2。

勇士昨天在3連戰首戰10：11落敗，今天9局下遭紅人追回兩分，戰況一度危急，幸好以1分之差保住勝果，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「在這裡比賽，從未因為領先而感到安心，也從來不會覺得已經出局，比賽結束前永遠不會感覺良好。」