MLB／首談道奇護網鬆脫傷勢 賈吉韌帶撕裂難估歸隊時間

洋基隊賈吉（Aaron Judge）首次透露傷勢細節，右腳大拇指韌帶出現撕裂傷，罕見的受傷部位讓他的歸隊時間難以評估，恐怕難以重回美聯MVP競爭行列。

賈吉是在台灣時間6月4日作客道奇球場時，在右外野展現接球美技，卻因撞到牛棚護網、護網鬆脫而受傷，過去球團對傷勢的描述多半是挫傷及拉傷，然而今天賽前賈吉受訪坦言是韌帶撕裂。

「我想沒有太多人曾經拇指韌帶撕裂。」賈吉說：「如果今天傷到的是股四頭肌、腹斜肌、大腿等部位，對於歸隊時間就會有較清楚答案，但這次的傷很特殊，尤其又傷在我的後腳，是啟動需要施力的位置，傷到這個位置真的有點困難。」

也因為罕見，洋基隊特別謹慎，賈吉目前雖然加入團隊練習，但還沒開始傳接球或打擊，賈吉預計近期會進行傳球、空揮等測試，也保持樂觀：「目前的方向不錯，就試試看我在場上能做到什麼程度。」

賈吉也坦言，目前走路會痛，還沒辦法跑步，醫生並未建議開刀治療，但等到接近歸隊的時候，可能會注射可體松治療，至於來不來得及在8月歸隊，賈吉表示：「我沒辦法給出時間表，也沒有必要，等到傷勢好轉，我就會上場。」