快訊

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」和小鳥排排坐！畫面太和諧引發熱議

別讓血管壁像垃圾掩埋場！名醫洪惠風教你如何控制三高避免心臟病發作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首談道奇護網鬆脫傷勢 賈吉韌帶撕裂難估歸隊時間

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
賈吉（Aaron Judge）首次透露自己的傷勢細節，罕見的受傷部位讓他的歸隊時間難以評估，恐怕難以重回美聯MVP競爭行列。 美聯社
賈吉（Aaron Judge）首次透露自己的傷勢細節，罕見的受傷部位讓他的歸隊時間難以評估，恐怕難以重回美聯MVP競爭行列。 美聯社

洋基賈吉（Aaron Judge）首次透露傷勢細節，右腳大拇指韌帶出現撕裂傷，罕見的受傷部位讓他的歸隊時間難以評估，恐怕難以重回美聯MVP競爭行列。

賈吉是在台灣時間6月4日作客道奇球場時，在右外野展現接球美技，卻因撞到牛棚護網、護網鬆脫而受傷，過去球團對傷勢的描述多半是挫傷及拉傷，然而今天賽前賈吉受訪坦言是韌帶撕裂。

「我想沒有太多人曾經拇指韌帶撕裂。」賈吉說：「如果今天傷到的是股四頭肌、腹斜肌、大腿等部位，對於歸隊時間就會有較清楚答案，但這次的傷很特殊，尤其又傷在我的後腳，是啟動需要施力的位置，傷到這個位置真的有點困難。」

也因為罕見，洋基隊特別謹慎，賈吉目前雖然加入團隊練習，但還沒開始傳接球或打擊，賈吉預計近期會進行傳球、空揮等測試，也保持樂觀：「目前的方向不錯，就試試看我在場上能做到什麼程度。」

賈吉也坦言，目前走路會痛，還沒辦法跑步，醫生並未建議開刀治療，但等到接近歸隊的時候，可能會注射可體松治療，至於來不來得及在8月歸隊，賈吉表示：「我沒辦法給出時間表，也沒有必要，等到傷勢好轉，我就會上場。」

賈吉 洋基 牛棚

延伸閱讀

MLB／洋基貝德歸隊、賈吉傷勢好轉 左投洛登終於實戰投球

MLB／賈吉受傷後洋基打擊成績聯盟墊底 打教：我不在乎

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年為何輸賈吉

MLB／美媒列數據讚大谷主宰聯盟 官網MVP榜卻被賈吉追近

相關新聞

MLB／薛則5連勝、大都會仍是老四 蕭瓦特：老闆很支持

大都會隊作客費城，今天再戰費城人隊，38歲老將薛則（Max Scherzer）先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第7勝，...

MLB／首談道奇護網鬆脫傷勢 賈吉韌帶撕裂難估歸隊時間

洋基隊賈吉（Aaron Judge）首次透露傷勢細節，右腳大拇指韌帶出現撕裂傷，罕見的受傷部位讓他的歸隊時間難以評估，恐...

MLB／勇士歐森24轟只差大谷1轟 紅人終止近66年最長12連勝

勇士隊今天火力全開，全場揮出14支安打，包括4支全壘打，以7：6擊敗紅人隊，也讓紅人在主場幾乎爆滿43498名球迷前，終...

MLB／大谷翔平楚奧特同開轟 本季不敗神話被落磯終結

洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，今天達成日美通算200轟里程碑，但天使終場遭落磯逆轉，大谷與楚奧特（Mike Trout）本季寫下同場開轟6戰全勝的「不敗神話」被終結。

MLB／大物克魯茲完全打擊寫歷史新猷 紅人超狂12連勝

紅人連勝氣勢擋不住！今天開局雖落入五分落後，但紅人展現近期超強韌性，最終硬是以11比10逆轉勇士，強勢延續近期的12連勝，追平隊史紀錄。其中大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）更是在生涯第

MLB／J-Rod再度參戰全壘打大賽 矢言在鄉親父老前摘冠

水手新生代球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天在社群媒體上宣告參加今年在西雅圖舉辦的全壘打大賽，成為繼道奇球星貝茲（Mookie Betts）後，本季第二位加入全壘打大賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦