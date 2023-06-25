MLB／薛則5連勝、大都會仍是老四 蕭瓦特：老闆很支持

大都會隊作客費城，今天再戰費城人隊，38歲老將薛則（Max Scherzer）先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第7勝，也是最近5連勝，大都會在爆滿43586名球迷前，以4：2扳回一城，3連戰前兩戰扯平。

薛則用107球完成6局任務，投球數是本季13場先發最多，被揮出7支安打、包括1支全壘打，飆出8次三振，幫助大都會終止3連敗；他從5月15日起，締造5連勝紀錄，本季戰績升至7勝2敗、防禦率3.95。

大都會外野手馬提（Starling Marte）首局開轟，攻下全場第1分，薛則投到5局下被昔日國民隊友透納（Trea Turner）揮出安打，遭追成2：2平手；大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）4次打數掛零，全壘打停在23支，但在6局上以內野滾地球攻下勝利打點。

大都會本季團隊薪資超過3億4363萬美元，薛則年薪4333萬3333美元更是大聯盟榜首，目前戰績35勝41敗，仍在國聯東區排名第4，球團老闆柯恩（Steve Cohen）到底有何感想？大都會總教蕭瓦特（Buck Showalter）說：「他一直非常支持我，會在需要時進行溝通。」