快訊

桌球／林昀儒、陳思羽拍下韓第一組合 搭檔第2冠到手

台74線連環撞釀火燒車2人送醫 現場仍在排除路況

教評黑手／教學獎被指淪酬庸 台大教授人緣不好丟獎座？

MLB／薛則5連勝、大都會仍是老四 蕭瓦特：老闆很支持

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
Mets Phillies Baseball New York Mets starting pitcher Max Scherzer delivers during the third inning of a baseball game against the Philadelphia Phillies, Saturday, June 24, 2023, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola) 美聯社
Mets Phillies Baseball New York Mets starting pitcher Max Scherzer delivers during the third inning of a baseball game against the Philadelphia Phillies, Saturday, June 24, 2023, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola) 美聯社

大都會隊作客費城，今天再戰費城人隊，38歲老將薛則（Max Scherzer）先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第7勝，也是最近5連勝，大都會在爆滿43586名球迷前，以4：2扳回一城，3連戰前兩戰扯平。

薛則用107球完成6局任務，投球數是本季13場先發最多，被揮出7支安打、包括1支全壘打，飆出8次三振，幫助大都會終止3連敗；他從5月15日起，締造5連勝紀錄，本季戰績升至7勝2敗、防禦率3.95。

大都會外野手馬提（Starling Marte）首局開轟，攻下全場第1分，薛則投到5局下被昔日國民隊友透納（Trea Turner）揮出安打，遭追成2：2平手；大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）4次打數掛零，全壘打停在23支，但在6局上以內野滾地球攻下勝利打點。

大都會本季團隊薪資超過3億4363萬美元，薛則年薪4333萬3333美元更是大聯盟榜首，目前戰績35勝41敗，仍在國聯東區排名第4，球團老闆柯恩（Steve Cohen）到底有何感想？大都會總教蕭瓦特（Buck Showalter）說：「他一直非常支持我，會在需要時進行溝通。」

大都會 薛則 費城人

延伸閱讀

MLB／J-Rod再度參戰全壘打大賽 矢言在鄉親父老前摘冠

MLB／阿隆索傷癒復出首轟出爐 全壘打只差大谷翔平1支

MLB／阿隆索領先大谷6轟因傷停賽 火速歸隊重啟全壘打大戰

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

相關新聞

MLB／日美通算200轟！大谷翔平開轟「解鎖」庫爾斯球場

大谷翔平的怪力，今天終於在「打者天堂」庫爾斯球場上演，第5局敲出超前陽春砲，將比分改寫為3：2，這是他本季第25轟，擴大...

MLB／薛則5連勝、大都會仍是老四 蕭瓦特：老闆很支持

大都會隊作客費城，今天再戰費城人隊，38歲老將薛則（Max Scherzer）先發6局失兩分，以優質內容奪下本季第7勝，...

MLB／大谷翔平楚奧特同開轟 本季不敗神話被落磯終結

洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，今天達成日美通算200轟里程碑，但天使終場遭落磯逆轉，大谷與楚奧特（Mike Trout）本季寫下同場開轟6戰全勝的「不敗神話」被終結。

MLB／大物克魯茲完全打擊寫歷史新猷 紅人超狂12連勝

紅人連勝氣勢擋不住！今天開局雖落入五分落後，但紅人展現近期超強韌性，最終硬是以11比10逆轉勇士，強勢延續近期的12連勝，追平隊史紀錄。其中大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）更是在生涯第

MLB／J-Rod再度參戰全壘打大賽 矢言在鄉親父老前摘冠

水手新生代球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天在社群媒體上宣告參加今年在西雅圖舉辦的全壘打大賽，成為繼道奇球星貝茲（Mookie Betts）後，本季第二位加入全壘打大賽

MLB／大谷翔平準完全打擊 見證天使失誤後遭滿貫砲擊墜

大谷翔平的全壘打版圖首度「解鎖」庫爾斯球場，敲出本季第25轟、日美通算200轟的一天，見證天使隊的崩盤秀，洛磯隊8局下由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦