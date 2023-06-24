MLB／大物克魯茲完全打擊寫歷史新猷 紅人超狂12連勝

紅人連勝氣勢擋不住！今天開局雖落入五分落後，但紅人展現近期超強韌性，最終硬是以11比10逆轉勇士，強勢延續近期的12連勝，追平隊史紀錄。其中大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）更是在生涯第15場比賽就敲出完全打擊，寫下多項歷史新猷，成為隊史34年來首位完全打擊的打者，更是大聯盟51年來最年輕的球員。

紅人本季重拾「大紅機器」威名，最近一個月的團隊OPS在全聯盟僅落後給今天的對手勇士隊，眾多打者新秀在大聯盟亮相後都有搶眼表現，其中最引人矚目的莫過於球隊頭號新秀克魯茲。在他登上大聯盟後，球隊繳出14勝2敗超狂戰績，包括近期12連勝。

CYCLE FOR ELLY DE LA CRUZ 🔥



He is the youngest player to hit for the cycle since 1972.



(via @MLB)pic.twitter.com/AcRniDS8pb — ESPN (@espn) June 24, 2023

紅人在賽前為11連勝，無獨有偶，對手勇士最近也處在8連勝，堪稱是全大聯盟近況最好的兩支球隊對決。勇士在開局就打下五分大局，但紅人隊打線也有所發威，從二至五局，每個半局皆有分數進帳。在第五局，更靠著老大哥瓦托（Joey Votto）單場第二發全壘打正式超前並領先至終場，在滿場43086名觀眾面前拿下激勵人心的一勝。

39歲的瓦托這場比賽老當益壯敲出雙響炮，包含致勝雙響炮固然令人驚艷，但今天的主角無疑是球隊超新星克魯茲。他僅用了4個打席便完成了完全打擊，最困難的三壘安打更是最後一個達標，他從本壘跑到三壘僅花了10.83秒，追平本季由自己創下的聯盟紀錄。

在大聯盟近百年，只有1980年的瓦德（Gary Ward）花比克魯茲更少的場次完成完全打擊（14場）。上一次有紅人球員達成這項成就已經要追溯到1989年的戴維斯（Eric Davis），不知道是否為命運，兩人同樣身披44號球衣，戴維斯也是克魯茲球涯重要的導師。

「戴維斯是這項運動的傳奇人物之一，在辛辛那提也是如此」，克魯茲說，「能夠成為繼他之後第二個做到完全打擊的人真難以置信，我感到很榮幸。」

在這短短的15場比賽內，克魯茲繳出.361/.418/.656的可怕打擊三圍，外帶3轟跟7次盜壘成功。