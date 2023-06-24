MLB／大谷翔平楚奧特同開轟 本季不敗神話被落磯終結
洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，今天達成日美通算200轟里程碑，但天使終場遭落磯逆轉，大谷與楚奧特（Mike Trout）本季寫下同場開轟6戰全勝的「不敗神話」被終結。
綜合日本每日體育、Sponichi Annex等日媒報導，天使今天作客科羅拉多落磯，大谷敲出獨步MLB的本季第25轟暫居全壘打王寶座，5打數3安打1分打點的「猛打賞」表現亮眼。
天使今天與落磯在得分上你來我往，直到8局上天使仍以4比3暫時領先，但8局下遭落磯打者一支滿貫砲逆轉，反倒以4比7落後，終場天使無力反攻以4比7落敗。
大谷翔平 25号ホームラン🔥— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 (@30R9gmaMUy3guDJ) June 24, 2023
日米通算250号！👏
本塁打ランキングリーグ独走
打者天国クアーズフィールドで本塁打を放つ！#大谷翔平 #エンゼルス
🎥 @BallySportWest
pic.twitter.com/thofJwl499
大谷今天打擊火力全開，首局首打席先敲二壘安打，接著又在5局第3打席開轟，然後第6局再敲一壘安打，到6局4打數已繳出3安好成績，距「完全打擊」只差臨門一腳的三壘安打，可惜最後一個打席遭三振，再度錯失良機。
特別是大谷在雙方以2比2暫時平手的第5局敲出本季第25支全壘打的陽春砲，擊球初速約165.9公里、飛行距離約132.2公尺，不僅助球隊取得領先，也達成個人日美通算第200轟的重大里程碑。
就在大谷開轟後，緊接著上場打擊的楚奧特敲出本季第16支全壘打，兩人上演本季第7度同場開轟，也是第5度「背靠背」開轟。
大谷翔平、トラウト連続ホームラン🔥— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 (@30R9gmaMUy3guDJ) June 24, 2023
『トラウタニ弾』
大谷がトラウトに兜を被せる！
エンゼルス5回に勝ち越し！4-2#エンゼルス 🎥 @BallySportWest
pic.twitter.com/awEubuce4R
在今天賽前，天使本季只要大谷跟楚奧特同場開轟的6戰全勝，「不敗神話」令人稱奇，但這項神話也在今天輸球後遭終結。
天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後盛讚大谷好表現說，「現在不管是什麼樣的球他都能打」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言