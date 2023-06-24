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MLB／大谷翔平楚奧特同開轟 本季不敗神話被落磯終結

中央社／ 綜合外電報導
大谷(右)和楚奧特同場開轟不敗紀錄遭終結。 美聯社
大谷(右)和楚奧特同場開轟不敗紀錄遭終結。 美聯社

洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平，今天達成日美通算200轟里程碑，但天使終場遭落磯逆轉，大谷與楚奧特（Mike Trout）本季寫下同場開轟6戰全勝的「不敗神話」被終結。

綜合日本每日體育、Sponichi Annex等日媒報導，天使今天作客科羅拉多落磯，大谷敲出獨步MLB的本季第25轟暫居全壘打王寶座，5打數3安打1分打點的「猛打賞」表現亮眼。

天使今天與落磯在得分上你來我往，直到8局上天使仍以4比3暫時領先，但8局下遭落磯打者一支滿貫砲逆轉，反倒以4比7落後，終場天使無力反攻以4比7落敗。

大谷今天打擊火力全開，首局首打席先敲二壘安打，接著又在5局第3打席開轟，然後第6局再敲一壘安打，到6局4打數已繳出3安好成績，距「完全打擊」只差臨門一腳的三壘安打，可惜最後一個打席遭三振，再度錯失良機。

特別是大谷在雙方以2比2暫時平手的第5局敲出本季第25支全壘打的陽春砲，擊球初速約165.9公里、飛行距離約132.2公尺，不僅助球隊取得領先，也達成個人日美通算第200轟的重大里程碑。

就在大谷開轟後，緊接著上場打擊的楚奧特敲出本季第16支全壘打，兩人上演本季第7度同場開轟，也是第5度「背靠背」開轟。

在今天賽前，天使本季只要大谷跟楚奧特同場開轟的6戰全勝，「不敗神話」令人稱奇，但這項神話也在今天輸球後遭終結。

天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後盛讚大谷好表現說，「現在不管是什麼樣的球他都能打」。

天使

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