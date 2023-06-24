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MLB／J-Rod再度參戰全壘打大賽 矢言在鄉親父老前摘冠

聯合新聞網／ 綜合報導
J-Rod將出征全壘打大賽。 路透通訊社
J-Rod將出征全壘打大賽。 路透通訊社

水手新生代球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天在社群媒體上宣告參加今年在西雅圖舉辦的全壘打大賽，成為繼道奇球星貝茲（Mookie Betts）後，本季第二位加入全壘打大賽的打者。去年羅德里奎茲在決賽輸給索托（Juan Soto）屈居亞軍，今年他矢言在主場替球隊及粉絲帶回冠軍。

羅德里奎茲去年開季從2A直升大聯盟表現一鳴驚人，不僅拿下新人王，也在季中入選全明星賽，從2021年九月西雅圖確定獲得全明星賽的主辦權，羅德里奎茲似乎注定要參加這屆全壘打大賽。而他在去年新人賽季參加全壘打大賽時，就敲出驚豔全場的總計81支全壘打，是史上第二多，更淘汰兩屆冠軍阿隆索（Pete Alonso），也讓他更有本錢參與這項盛事。

「我是如此興奮，感覺像是夢想成真」，羅德里奎茲說，「洛杉磯很酷，我很享受，但能夠在主場為40000名球迷獻上一場表演，一定會很有趣，我家人也會很享受。」上一次水手隊舉辦全明星賽已經可以回溯到2001年，而羅德里奎茲是名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）後首位連續兩年參加全壘打大賽的水手球員，後者曾在1998及1999年連霸全壘打大賽冠軍。

去年擊敗羅德里奎茲的索托以一天之差位居歷史上第二年輕的全壘打大賽冠軍，如果羅德里奎茲能夠順利奪冠，有望成為歷史上最年輕的全壘打大賽冠軍。

西雅圖 洛杉磯 Julio Rodriguez

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