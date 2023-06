MLB／大谷翔平準完全打擊 見證天使失誤後遭滿貫砲擊墜

大谷翔平的全壘打版圖首度「解鎖」庫爾斯球場,敲出本季第25轟、日美通算200轟的一天,見證天使隊的崩盤秀,洛磯隊8局下由狄亞茲(Elias Diaz)敲出逆轉滿貫砲,終場以7:4擊墜天使,8連敗畫下句點。

大谷過去在「打者天堂」庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟,今天擔任天使先發第2棒、指定打擊出賽,5打數敲出3安打,依序出現二壘打、全壘打、一壘打。

