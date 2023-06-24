快訊

獨／福島氚廢水排放在即 我漁民憂這事「沒這麼簡單」

私幼案／侯友宜競選團隊告發賴清德、戴瑋姍：散發假訊息違反社維法

瓦斯管突掉下…廚房就爆炸 住戶驚魂裸逃掛急診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平準完全打擊 見證天使失誤後遭滿貫砲擊墜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
狄亞茲8下滿貫砲一舉逆轉天使。 美聯社
狄亞茲8下滿貫砲一舉逆轉天使。 美聯社

大谷翔平的全壘打版圖首度「解鎖」庫爾斯球場，敲出本季第25轟、日美通算200轟的一天，見證天使隊的崩盤秀，洛磯隊8局下由狄亞茲（Elias Diaz）敲出逆轉滿貫砲，終場以7：4擊墜天使，8連敗畫下句點。

大谷過去在「打者天堂」庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟，今天擔任天使先發第2棒、指定打擊出賽，5打數敲出3安打，依序出現二壘打、全壘打、一壘打。

大谷首打席敲出二壘打，第2打席挑戰中外野遭到接殺；第3打席在第5局、比分2：2之際，掃出中外野434呎陽春砲，幫助天使取得領先，下一棒楚奧特（Mike Trout）也開砲，再度上演連兩打席開轟，天使取得4：2領先。

這是大谷生涯在庫爾斯球場的第1轟，也是大聯盟生涯的第152轟，加上日職時期的48轟，累積日美通算200轟。

大谷第6局再敲一壘打，「聽牌」完全打擊，但第8局在兩出局、二三壘有人時，面強森（Pierce Johnson）的88.8哩曲球揮空遭到三振。

洛磯在6局下先追回1分，天使的災難在8局下降臨，2安打、1失誤被攻占滿壘，這個失誤代價有多大？狄亞茲用球棒讓天使知道，一棒揮出重傷害的滿貫砲，這一棒也幫助洛磯擺脫8連敗厄運。

大谷翔平和楚奧特接連開轟仍無法助天使獲勝。 路透社
大谷翔平和楚奧特接連開轟仍無法助天使獲勝。 路透社

天使 洛磯

延伸閱讀

MLB／看楚奧特搞丟Pitch Com這麼有趣？大谷翔平笑死

MLB／日美通算200轟！大谷翔平開轟「解鎖」庫爾斯球場

MLB／道奇球迷期待你 大谷翔平：我要專注比賽

MLB／大谷翔平狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰我們

相關新聞

MLB／日美通算200轟！大谷翔平開轟「解鎖」庫爾斯球場

大谷翔平的怪力，今天終於在「打者天堂」庫爾斯球場上演，第5局敲出超前陽春砲，將比分改寫為3：2，這是他本季第25轟，擴大...

MLB／看楚奧特搞丟Pitch Com這麼有趣？大谷翔平笑死

場上的各種新鮮事，都能成為大谷翔平的樂子，今天「欣賞」楚奧特（Ｍike Trout）在場上「掉寶」，讓他笑得超開心，再度...

MLB／大谷翔平準完全打擊 見證天使失誤後遭滿貫砲擊墜

大谷翔平的全壘打版圖首度「解鎖」庫爾斯球場，敲出本季第25轟、日美通算200轟的一天，見證天使隊的崩盤秀，洛磯隊8局下由...

MLB／大聯盟主席曝來年海外賽規畫 選項之一有台灣

紅雀、小熊隊明天起在英國倫敦展開2場交手，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）吐露來年海外賽規畫，「台灣」也出現在...

MLB／大聯盟慶祝全壘打花招盡出 各式道具凸顯特色

美國職棒大聯盟為了拓展年輕世代球迷，各隊擊出全壘打之後，流行在休息區拿出道具慶祝，從日本武士頭盔、三叉戟、黑幫夾克、釣竿...

MLB／主席曼弗瑞接受專訪 表明後悔太空人作弊放了球員一馬

太空人上季重新拿回冠軍獎盃，然而，當球迷談起太空人、世界大賽時，總會先聯想起2017年的作弊事件，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也不例外。 2017年，太空人連克紅襪、洋基、道奇等名門

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦