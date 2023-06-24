MLB／大谷翔平準完全打擊 見證天使失誤後遭滿貫砲擊墜

大谷翔平的全壘打版圖首度「解鎖」庫爾斯球場，敲出本季第25轟、日美通算200轟的一天，見證天使隊的崩盤秀，洛磯隊8局下由狄亞茲（Elias Diaz）敲出逆轉滿貫砲，終場以7：4擊墜天使，8連敗畫下句點。

大谷過去在「打者天堂」庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟，今天擔任天使先發第2棒、指定打擊出賽，5打數敲出3安打，依序出現二壘打、全壘打、一壘打。

ELIAS DIAZ GRAND SLAM TO GIVE THE ROCKIES (+130 ML) THE LEADpic.twitter.com/k5oUfTPAwy — Action Network MLB (@ActionNetMLB) June 24, 2023

大谷首打席敲出二壘打，第2打席挑戰中外野遭到接殺；第3打席在第5局、比分2：2之際，掃出中外野434呎陽春砲，幫助天使取得領先，下一棒楚奧特（Mike Trout）也開砲，再度上演連兩打席開轟，天使取得4：2領先。

這是大谷生涯在庫爾斯球場的第1轟，也是大聯盟生涯的第152轟，加上日職時期的48轟，累積日美通算200轟。

大谷第6局再敲一壘打，「聽牌」完全打擊，但第8局在兩出局、二三壘有人時，面強森（Pierce Johnson）的88.8哩曲球揮空遭到三振。

洛磯在6局下先追回1分，天使的災難在8局下降臨，2安打、1失誤被攻占滿壘，這個失誤代價有多大？狄亞茲用球棒讓天使知道，一棒揮出重傷害的滿貫砲，這一棒也幫助洛磯擺脫8連敗厄運。