MLB／日美通算200轟！大谷翔平開轟「解鎖」庫爾斯球場

大谷翔平的怪力,今天終於在「打者天堂」庫爾斯球場上演,第5局敲出超前陽春砲,將比分改寫為3:2,這是他本季第25轟,擴大在全壘打榜上的領先,同時也完成日美通算200轟;楚奧特(Mike Trout)下一打席緊接著開轟。

大谷過去在庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟,這波與洛磯隊的3連戰要挑戰在這座著名的「打者天堂」敲出首轟,今天擔任天使隊先發第2棒、指定打擊出賽。

This Shohei guy is pretty good, huh?



Ohtani cranks homer No. 25! pic.twitter.com/CkJk0hlubE — MLB (@MLB) June 24, 2023

大谷首打席敲出二壘打,第2打席挑戰中外野遭到接殺;第3打席在第5局、比分2:2之際,掃出中外野434呎陽春砲,幫助天使取得領先,巧合的是,楚奧特跟進連兩打席開轟,這一發全壘打同樣飛了434呎。

Mike Trout goes yard now! He goes back to back with Ohtani! pic.twitter.com/NX1Tkk86Ud — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 24, 2023

大谷敲出生涯在庫爾斯球場的第1轟,這發陽春彈是他在大聯盟的第152轟,加上日職時期的48轟,累積日美通算200轟。