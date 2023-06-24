MLB／日美通算200轟！大谷翔平開轟「解鎖」庫爾斯球場

大谷翔平的怪力，今天終於在「打者天堂」庫爾斯球場上演，第5局敲出超前陽春砲，將比分改寫為3：2，這是他本季第25轟，擴大在全壘打榜上的領先，同時也完成日美通算200轟；楚奧特（Ｍike Trout）下一打席緊接著開轟。

大谷過去在庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟，這波與洛磯隊的3連戰要挑戰在這座著名的「打者天堂」敲出首轟，今天擔任天使隊先發第2棒、指定打擊出賽。

This Shohei guy is pretty good, huh?



Ohtani cranks homer No. 25! pic.twitter.com/CkJk0hlubE — MLB (@MLB) June 24, 2023

大谷首打席敲出二壘打，第2打席挑戰中外野遭到接殺；第3打席在第5局、比分2：2之際，掃出中外野434呎陽春砲，幫助天使取得領先，巧合的是，楚奧特跟進連兩打席開轟，這一發全壘打同樣飛了434呎。

Mike Trout goes yard now! He goes back to back with Ohtani! pic.twitter.com/NX1Tkk86Ud — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 24, 2023

大谷敲出生涯在庫爾斯球場的第1轟，這發陽春彈是他在大聯盟的第152轟，加上日職時期的48轟，累積日美通算200轟。