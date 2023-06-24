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MLB／日美通算200轟！大谷翔平開轟「解鎖」庫爾斯球場
大谷翔平的怪力，今天終於在「打者天堂」庫爾斯球場上演，第5局敲出超前陽春砲，將比分改寫為3：2，這是他本季第25轟，擴大在全壘打榜上的領先，同時也完成日美通算200轟；楚奧特（Ｍike Trout）下一打席緊接著開轟。
大谷過去在庫爾斯球場只出賽過6打席、尚未開轟，這波與洛磯隊的3連戰要挑戰在這座著名的「打者天堂」敲出首轟，今天擔任天使隊先發第2棒、指定打擊出賽。
This Shohei guy is pretty good, huh?— MLB (@MLB) June 24, 2023
Ohtani cranks homer No. 25! pic.twitter.com/CkJk0hlubE
大谷首打席敲出二壘打，第2打席挑戰中外野遭到接殺；第3打席在第5局、比分2：2之際，掃出中外野434呎陽春砲，幫助天使取得領先，巧合的是，楚奧特跟進連兩打席開轟，這一發全壘打同樣飛了434呎。
Mike Trout goes yard now! He goes back to back with Ohtani! pic.twitter.com/NX1Tkk86Ud— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 24, 2023
大谷敲出生涯在庫爾斯球場的第1轟，這發陽春彈是他在大聯盟的第152轟，加上日職時期的48轟，累積日美通算200轟。
Shohei Ohtani waiting for Mike Trout with holding Kabuto is amazing cute— 🦄 (@Oho_sy0Z265a6o) June 24, 2023
兜をもってトラウト待ちの大谷くん、しぬほどカワイイ😭 pic.twitter.com/m2e7l3FVOz
出た！トラウタニ弾👏🏼👏🏼👏🏼🔥🔥🔥— リコッタMAX (@rikojj_max) June 24, 2023
大谷選手25号HR、日米通算200号おめでとう御座います👏👏👏🔥🔥🔥 pic.twitter.com/wnfhbAatFF
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