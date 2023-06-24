MLB／大聯盟慶祝全壘打花招盡出 各式道具凸顯特色

美國職棒大聯盟為了拓展年輕世代球迷，各隊擊出全壘打之後，流行在休息區拿出道具慶祝，從日本武士頭盔、三叉戟、黑幫夾克、釣竿都出籠。

大聯盟今年場上啟用投球時鐘、加大壘包等加快比賽節奏的規則。場邊的休息室，各隊也發揮創意，在慶祝全壘打的時候使用各種道具，成為今年球季的熱門話題。

西雅圖水手隊的海神三叉戟。 美聯社

西雅圖水手隊準備了海神三叉戟；洛杉磯天使有日本武士的頭盔；芝加哥白襪準備黑幫風格的夾克和帽子；明尼蘇達雙城隊為球員披上釣魚背心、拿釣竿；辛辛那提紅人隊有維京人頭盔；釀酒人隊有起司帽。

密爾瓦基釀酒人的起司帽。 美國聯合通訊社

橘郡紀事報（Orange County Register）報導，這波熱潮的起源可以追溯到2014年洛杉磯道奇隊休息區。當時球員們敲出全壘打之後，休息區有一台玩具泡泡機，製造派對氣氛。

不過9年前的大聯盟還不容許這麼歡樂的慶祝方式，這台泡泡機當年被大聯盟官方禁止，要求道奇隊把這樣的慶祝方式移到室內。但9年之後，各種誇張帶點搞笑的道具，反而成了大聯盟的流行風潮。

華盛頓國民隊象徵總統的假髮。 美國聯合通訊社

橘郡記事報近日訪問多名道奇球星，關於當今流行慶祝方式的看法。目前道奇隊除了一些特殊手勢外，休息室還沒有準備特定的道具慶祝全壘打。

新秀奧特曼（James Outman）表示：「就只是一種慶祝的方式，搞笑一下。」他認為很多慶祝的花招來自大學，一些花招5、6年前在大學比賽中流行，現在這些球員都上了大聯盟。

資深王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）坦言自己比較老派：「我不是泡泡機的粉絲。」他認為適度的慶祝可以，但當年道奇用泡泡機慶祝太過頭了。

堪薩斯皇家的神鬼戰士。 美國聯合通訊社

明星一壘手弗利曼（Freddie Freeman）認為，年輕球員創造了這一波的風潮，藉此與更多粉絲產生共鳴，很多慶祝的畫面都在社群媒體上瘋傳。

辛辛那提紅人的維京人造型。 美國聯合通訊社

柯蕭坦言，大聯盟比賽搞得像大學比賽，他不太能接受。像投手第2局三振對手就在拉弓，或是打者被三振之後就狂瞪投手，這些對他來說都太超過了。

柯蕭說，以他的立場來看，最佳的慶祝全壘打方式是擊掌就好。

明尼蘇達雙城隊的釣魚造型。 美國聯合通訊社

但有其他的道奇球星認為，這些慶祝招式不僅可以吸引球迷，且在漫長球季當中，可以增添一些樂趣。像裴拉塔（David Peralta）發明了火車啟動的手勢，或是球員安打上壘時，比出拉開窗簾的手勢。