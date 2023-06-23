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MLB／主席曼弗瑞接受專訪 表明後悔太空人作弊放了球員一馬

聯合新聞網／ 綜合報導
曼佛瑞對太空人作弊事件的處理方式感到後悔。 美聯社
曼佛瑞對太空人作弊事件的處理方式感到後悔。 美聯社

太空人上季重新拿回冠軍獎盃，然而，當球迷談起太空人、世界大賽時，總會先聯想起2017年的作弊事件，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也不例外。

2017年，太空人連克紅襪、洋基、道奇等名門球隊，拿下隊史首座世界冠軍。然而，這段本該相當精彩的故事，卻在一年後變了調，球隊被爆出透過在中外野放置攝影機、敲打垃圾桶等方式盜取暗號，進而取得對戰優勢。

消息一出，經過調查後，聯盟證實了太空人的罪行，卻在之後僅對時任總教練辛區（A.J. Hinch）、總管盧諾（Jeff Luhnow）停職一球季，並剝奪球團選秀權、施以罰金500萬美元，對參與球員則無判罰。

對此，曼佛瑞近期受訪時表示，自己感到後悔，「我不確定我會再選擇給予球員豁免權一次，一旦你這麼做，就會在如何判罰這方面限制了自己。如果沒有給豁免權，我會繼續進行調查，看看該採取什麼，首先，『不懲罰任何人』應該不會是我最好的決定。」

最後，曼佛瑞也坦承，自己在2020年不該以「冠軍獎盃只是塊金屬」為由，拒絕剝奪太空人的冠軍頭銜，「如果我可以收回當時對獎盃較為輕率的發言，我會這麼做。當我回顧一些備感壓力的時期時發現，變得更謹慎點或許能有不同的結果。」

MLB 太空人

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