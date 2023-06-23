MLB／筒香嘉智得不到大聯盟機會 跳脫合約離開遊騎兵
日本重砲筒香嘉智本季和遊騎兵隊簽下小聯盟合約，始終未獲得上大聯盟的機會，他今天選擇跳脫合約，離開遊騎兵體系，成為自由球員。
筒香嘉智自2020年挑戰大聯盟後，陸續效力光芒、道奇、海盜。他去年在海盜成績慘不忍睹，總共193打席只轟出2支全壘打，打擊率1成71，最終在去年8月被海盜釋出。
筒香嘉智本季轉戰遊騎兵隊，在3A獲得208打席，轟出6支全壘打，貢獻33分打點，打擊率2成49，整體攻擊指數（OPS）0.812。不過遊騎兵本季打線兇猛，團隊打擊率排名第1，團隊OPS排第3，因此筒香嘉智始終得不到機會。
筒香嘉智2016年效力日職橫濱隊時，以單季44轟、110分打點奪下中央聯盟打擊雙冠王。雖然筒香嘉智旅美生涯表現不佳，但他將繼續尋找機會，以重返大聯盟為目標。
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