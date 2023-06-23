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MLB／最高票獨享尊榮 大谷直接進入明星賽以英文謝票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟明星賽第一階段票選完成，天使隊大谷翔平（左）、勇士隊亞古納（右）榮登兩聯盟最高票。 截圖自大聯盟官方推特
大聯盟明星賽第一階段票選完成，天使隊大谷翔平（左）、勇士隊亞古納（右）榮登兩聯盟最高票。 截圖自大聯盟官方推特

大聯盟明星賽第一階段票選完成，天使隊大谷翔平、勇士亞古納（Ronald Acuña Jr.）榮登兩聯盟最高票，獲得前進明星賽的「直達車票」，大谷確定連續3年參與明星賽。

大谷共在第一階段拿到264萬6307票，搶下美聯明星隊先發指定打擊，他透過IG以英文寫下感謝：「謝謝大家投票給我」，也表示獲得最高票是極高榮譽，自己一定會全力以赴回報；亞古納則是308萬2600票，拿下國聯明星隊外野手一席，這是他生涯第4度參與明星賽。

其他位置的前兩名則是獲得第二階段的票選資格，外野手為前6名，而國聯因已確定亞古納一席，只剩前4名進入第二階段廝殺，第一階段選票不帶入第二階段。

美聯外野手的決選名單包括洋基隊賈吉（Aaron Judge）、天使隊楚奧特（Mike Trout）、光芒隊阿薩羅雷納（Randy Arozarena）、太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）等人，楚奧特已經連續10年入選明星賽，今天將叩關第11年。

國聯外野手由道奇隊貝茲（Mookie Betts）領銜，決選名單中還有台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll），加上隊友小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、去年新人王勇士隊哈里斯（Michael Harris II），4人競爭剩下2個先發位置。

明星賽 亞古納 勇士

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