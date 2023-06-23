MiLB／鄭宗哲開發長打獲晉升2A 讓農場第6的大物挪二壘

經典賽中華隊最稚齡野手、海盜隊21歲小將鄭宗哲，今天在旅美之路上再向前跨出一步，確定升上2A，本季已揮出生涯新高的9轟、挖掘長打能力，海盜球團期望在層級提升後檢視砲管是否為真。

出身普門高中的鄭宗哲，在2019年以38萬美元與海盜簽約，2020年受疫情影響，直到2021年才展開第一年賽季，本季為海盜農場排名第28的新秀、從高階1A出發，至今出賽57場，打擊率3成08、上壘率4成06、長打率5成75，敲出66安，包括9支全壘打、9支三壘打、12支二壘打，貢獻31分打點，另有13盗。

鄭宗哲本季的出色成績被看見，今天收到晉升的好消息，讓許多主跑海盜小聯盟新聞的美國媒體大呼「他值得！」

海盜2A艾頓納曲球隊（Altoona Curve）陣中，目前已有農場排名第6的游擊手佩奎洛（Liover Peguero），2A教頭克拉比（Callix Crabbe）表示，因應鄭宗哲的到來，接下來佩奎洛預計會在二壘有更多出賽。