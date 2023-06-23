聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷飆12K 迷倒道奇教頭

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊「二刀流」球星大谷翔平生涯首次登板對決道奇隊，狂飆12次三振刷新隊史紀錄，就連道奇總教練羅伯茲都一時忘了身分，以球迷的角度觀賞大谷；這場被外界視為「面試」之戰，對道奇是否偏愛？大谷翔平未正面回答。

大谷翔平昨天先發7局用101球，投出12次三振，寫下天使隊史先發投手對道奇單場最多K紀錄，最快球速來到100.3哩，唯一失分是4局上被弗里曼敲出陽春砲，防禦率下降到3.13，然而天使遭到0：2完封，讓大谷吞下本季第3敗。

「他主宰了我們。」道奇教頭羅伯茲坦言，看到大谷的表現，自己更比較像個球迷，「他讓我們的打線陷入困境，還4度站上打擊區，這很引人矚目，我雖然是個總教練，但作為一個球迷，很難不欣賞大谷。」

不過打者翔平昨天沒幫上投手大谷，3打數無安打靠1次四壞保送上壘，近期連8打數未敲安，打擊率下降到2成92。

大谷翔平今年季後將取得自由球員資格，同在西岸的道奇被視為潛在競爭者之一，賽後媒體問「許多道奇球迷期待你明年的加入，是否聽過此事？」大谷對此採變化球回應：「球季中我要專注比賽，其他事都交給經紀人處理。」

大谷翔平 道奇 天使

延伸閱讀

MLB／道奇球迷期待你 大谷翔平：我要專注比賽

MLB／大谷翔平狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰我們

MLB／阿隆索傷癒復出首轟出爐 全壘打只差大谷翔平1支

MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平打擊掛蛋連15場敲安中斷

相關新聞

MLB／大谷飆12K 迷倒道奇教頭

天使隊「二刀流」球星大谷翔平生涯首次登板對決道奇隊，狂飆12次三振刷新隊史紀錄，就連道奇總教練羅伯茲都一時忘了身分，以球...

MLB／本壘攻防改判虧大了 達比修有6局失4分吞敗

教士隊局下的本壘攻防改判捕手阻擋，總教練氣到被趕出場，也導致日籍先發投手達比修有後續掉3分，最終6局失4分的表現，隨著教...

MLB／道奇球迷期待你 大谷翔平：我要專注比賽

天使隊「二刀流」球星大谷翔平今年季後將取得自由球員資格，同在西岸的道奇隊被視為潛在競爭者之一，今天大谷生涯首度對道奇登板...

MLB／大谷翔平狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰我們

天使隊「二刀流」球星大谷翔平生涯首次登板對決道奇隊，就狂飆12次三振，寫下隊史新紀錄，就連道奇總教練羅伯茲（Dave R...

MLB／大谷7局12K失1分問天吞敗 翔平3支0、天使遭完封

天使隊球星大谷翔平今天「二刀流」上陣，雖然投手大谷有著7局12K、僅失1分的好表現，然而包含打者翔平在內，打線未給支援，...

MLB／前洋基隊長基特轉戰播報台 搭檔A-Rod和老爹

前洋基隊長基特（Derek Jeter）週末展開電視球評生涯，與A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）、「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦