MLB／大谷飆12K 迷倒道奇教頭

天使隊「二刀流」球星大谷翔平生涯首次登板對決道奇隊，狂飆12次三振刷新隊史紀錄，就連道奇總教練羅伯茲都一時忘了身分，以球迷的角度觀賞大谷；這場被外界視為「面試」之戰，對道奇是否偏愛？大谷翔平未正面回答。

大谷翔平昨天先發7局用101球，投出12次三振，寫下天使隊史先發投手對道奇單場最多K紀錄，最快球速來到100.3哩，唯一失分是4局上被弗里曼敲出陽春砲，防禦率下降到3.13，然而天使遭到0：2完封，讓大谷吞下本季第3敗。

「他主宰了我們。」道奇教頭羅伯茲坦言，看到大谷的表現，自己更比較像個球迷，「他讓我們的打線陷入困境，還4度站上打擊區，這很引人矚目，我雖然是個總教練，但作為一個球迷，很難不欣賞大谷。」

不過打者翔平昨天沒幫上投手大谷，3打數無安打靠1次四壞保送上壘，近期連8打數未敲安，打擊率下降到2成92。

大谷翔平今年季後將取得自由球員資格，同在西岸的道奇被視為潛在競爭者之一，賽後媒體問「許多道奇球迷期待你明年的加入，是否聽過此事？」大谷對此採變化球回應：「球季中我要專注比賽，其他事都交給經紀人處理。」