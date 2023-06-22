中職／猿隊新洋投道博格報到 相信好友鄧愷威可上大聯盟

樂天桃猿隊洋投威達爾回鍋南韓職職棒斗山熊隊，從美職獨立聯盟找來的29歲左投道博格，已在昨天抵台向猿隊報到，今天立刻進牛棚練投，他說：「睡不夠、有些疲勞，但身體狀況OK，很滿意牛棚內容。」

道博格未上過大聯盟，最高層級是去年在巨人隊3A，過去也和旅美投手鄧愷威當過室友，兩人頗有交情。

「I love 愷威！」道博格表示，加盟巨人第一位室友就是鄧愷威，1A、2A都同房，一直都有保持連絡，但他最近升上3A後較少打擾，相信他一定可以升上大聯盟出賽。

樂天桃猿隊新洋投道博格已經報到。記者藍宗標／攝影

道博格先前效力獨盟德州天豬隊（Texas AirHogs），球團和大陸棒球協會合作代為訓練國家隊，他說：「對大陸選手的印象就是很會短打，也很常短打，讓我不太舒服、不太能適應。」

道博格首次來到亞洲打球，認為球員的手眼協調很好、很難解決，未來登板會把球投在本壘板邊緣，也會利用速差，儘量讓打者打不好。

道博格如果適應、調整沒有問題，短期內就會上演中職首戰，也要面對炎熱天氣；他表示，在美國佛羅里達州、多明尼加都有經驗，會多補充水分，試著放鬆心情。