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MLB／大谷7局12K失1分問天吞敗 翔平3支0、天使遭完封

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MLB／大谷7局12K失1分問天吞敗 翔平3支0、天使遭完封

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷有著7局12K、僅失1分的好表現，然而包含打者翔平在內，打線未給支援，無緣第7勝外還吞下本季3敗。 美聯社
投手大谷有著7局12K、僅失1分的好表現，然而包含打者翔平在內，打線未給支援，無緣第7勝外還吞下本季3敗。 美聯社

天使隊球星大谷翔平今天「二刀流」上陣，雖然投手大谷有著7局12K、僅失1分的好表現，然而包含打者翔平在內，打線未給支援，無緣第7勝外還吞下本季3敗，天使最終以0：2輸給道奇隊，連2場都被道奇完封，對戰8連敗。

大谷翔平先發「第2棒、投手」，以101球投完7局，被敲5支安打，唯一失分是4局上被弗里曼（Freddie Freeman）敲出陽春砲，防禦率下降到3.13。

另外大谷投出12次三振是本季第二多，差1K可追平生涯最高，本季第5次單場10K以上，最快球速來到100.3哩（約161.4公里）。

投手大谷今天投出77顆好球，好球率76.2%是本季最高，開賽就在1出局後連續兩次三振起手，前3局僅被敲出1支內野安打，只不過4局上失手挨轟，其中4局、6局上都出現2出局後兩人上壘的危機，但都用三振守下，6局上更是三個出局數都是三振。

打者翔平則是連兩場繳白卷，今天雖然在首打席選到四壞保送上壘，但接下來3打席都敲出飛球出局，近期連8打數未敲安，打擊率下降到2成92。

不僅大谷，天使全場僅敲出2支安打，還都是瑞吉福（Luis Rengifo）敲出，自然難有攻勢；而道奇除了弗里曼外，9局上瓦格斯（Miguel Vargas）也轟出一發陽春砲。

道奇啟動7名投手車輪戰，先發的葛拉泰羅（Brusdar Graterol）僅投2局，勝投落在中繼1.1局無失分的岡薩雷茲（Victor Gonzalez）身上。

道奇 天使

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