聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／運動家7連勝後又吞7連敗 球季打了快一半還在19勝
運動家隊又陷入一勝難求的窘境，今天對守護者隊兩度領先，還是保不住勝果，終場以6：7輸球，本季第3次吞下7連敗（最長11連敗），戰續掉到19勝57敗，仍是大聯盟唯一不到20勝的球隊。
運動家14日擊敗光芒隊，拚出本季最長7連勝紀錄，不料接下來連輸7場，勝率又掉到2成50，再這樣打下去，季末仍有超過120敗的危機。
運動家3局上攻下4分，一壘手諾達（Ryan Noda）砲轟守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams），右外野3分砲幫助球隊4：0領先。
不過運動家先發投手布萊克柏恩（Paul Blackburn）投完5局被追平比數，儘管7局上再得兩分，但牛棚守不住 領先局面，7局下被追回1分、8局下再失兩分，終場仍以1分之差輸球。
守護者開路先鋒、華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）4打數2安打，8局下1出局一、三壘有人時，揮出關鍵二壘打，加上運動家傳球失誤，一棒打回兩分逆轉戰局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言