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MLB／運動家7連勝後又吞7連敗 球季打了快一半還在19勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
運動家隊又陷入一勝難求的窘境。 路透社
運動家隊又陷入一勝難求的窘境。 路透社

運動家隊又陷入一勝難求的窘境，今天對守護者隊兩度領先，還是保不住勝果，終場以6：7輸球，本季第3次吞下7連敗（最長11連敗），戰續掉到19勝57敗，仍是大聯盟唯一不到20勝的球隊。

運動家14日擊敗光芒隊，拚出本季最長7連勝紀錄，不料接下來連輸7場，勝率又掉到2成50，再這樣打下去，季末仍有超過120敗的危機。

運動家3局上攻下4分，一壘手諾達（Ryan Noda）砲轟守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams），右外野3分砲幫助球隊4：0領先。

不過運動家先發投手布萊克柏恩（Paul Blackburn）投完5局被追平比數，儘管7局上再得兩分，但牛棚守不住 領先局面，7局下被追回1分、8局下再失兩分，終場仍以1分之差輸球。

守護者開路先鋒、華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）4打數2安打，8局下1出局一、三壘有人時，揮出關鍵二壘打，加上運動家傳球失誤，一棒打回兩分逆轉戰局。

運動家 守護者 牛棚

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