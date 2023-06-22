MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想對他開轟
相隔3個月，楚奧特（Mike Trout）終於透露內心話，經典賽與大谷翔平的經典對決，楚奧特坦言當下心情：「我想要從他手中開轟。」這樣的心態反而讓他遭到三振，而日本隊最終以3：2擊敗美國隊奪冠。
時間回到3月22日世界棒球經典賽冠軍戰，大谷翔平在9局上場關門，雖然先投出保送，但讓貝茲（Mookie Betts）敲出雙殺打，最後成功三振天使隊友楚奧特，成為最後一個出局數。
而今天楚奧特在接受貝茲主持的網路節目訪問時，終於透露當時心路歷程，從第8局就開始設想可能對決局面，這是楚奧特第一次有機會對決大谷，「之前我都是在他的身後看著。」
站上打擊區時已經2出局、無人在壘，楚奧特覺得自己必須開轟才有機會扭轉戰局，「但這樣的想法擾亂了我，讓我偏離自己的打擊策略，只不過當下心裡只有一個念頭『我要對他開轟』。」
楚奧特透露，自己唯一一次想要開轟而真的開轟，是在2013年締造完全打擊時，但經典賽這樣的念頭反而讓他放掉幾顆有機會敲出安打的球，但總結來說：「大谷還是很難纏。」
至於被問到大谷翔平成為自由球員後可能的身價是多少？與天使隊簽下4.265億美元合約的楚奧特回答時沒有猶豫：「我認為5、6億美元，就是很多億。」
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