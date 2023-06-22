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MLB／阿隆索傷癒復出首轟出爐 全壘打只差大谷翔平1支

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阿隆索對太空人隊之戰6局上轟出兩分砲，本季第23轟出爐。 法新社
阿隆索對太空人隊之戰6局上轟出兩分砲，本季第23轟出爐。 法新社

國聯全壘打王阿隆索（Pete Alonso）傷癒歸隊第4戰，今天對太空人隊之戰6局上轟出兩分砲，本季第23轟出爐，幫助球隊追成只落後1分，不過大都會終場仍以8：10落敗，吞下本季第40敗。

阿隆索8日對勇士隊之戰開轟後，隔天被97英里速球砸傷左手腕，本來評估休息3至4周，但他只休10天、19日對紅雀隊之戰就復出，歷經3場比賽全壘打掛零，今天6局上砲轟太空人第4任投手蒙特洛（Rafael Montero），中外野432英尺大號兩分砲幫助大都會追成8：9。

但大都會最後3局掛零，無法挽回戰局，本季對太空人3連戰1勝2敗收工，戰績34勝40敗繼續在國聯東區排名第4，落後榜首勇士13.5場勝差。

天使隊「二刀流」大谷翔平今天將對對道奇隊登板先發，目前24轟仍是大聯盟全壘打王，阿隆索23轟居次，在國聯領先勇士隊歐森（Matt Olson）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler）1轟。

大聯盟目前只有5名球員達到20轟，費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）去年46轟，奪下生涯首座國聯全壘打王，目前20轟暫居國聯第4，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）19轟在美聯排名第2。

大都會 勇士

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