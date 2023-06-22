MLB／去年100敗的紅人大翻身 11連勝是隊史近66年最猛

運動家日籍火球男藤浪晉太郎近期回穩，今面對守護者隊主投1.1局無失分且未被上壘過，防禦率再下降至10.27。不過運動家仍在延長賽以2：3輸球，吞下近期的6連敗。 藤浪晉太郎在8局下2出局一、二壘

2023-06-21 16:02