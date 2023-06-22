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MLB／去年100敗的紅人大翻身 11連勝是隊史近66年最猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
弗萊利（Jake Fraley）擊出致勝2分砲。 路透社
弗萊利（Jake Fraley）擊出致勝2分砲。 路透社

紅人隊6月大翻身，變成大聯盟頂尖球隊，今天對洛磯隊8局下靠弗萊利（Jake Fraley）致勝兩分砲，又以5：3獲勝，不但連續3個3連戰橫掃對手，而且拚出11連勝，戰績40勝35敗在國聯中區仍居榜首。

紅人去年62勝100敗，和海盜隊完全相同，分區排名並列墊底，今年開季一度處於B段班，進入6月後打出14勝6敗改變命運，這波11連勝更是隊史近66年最佳紀錄，之前是1957年12連勝。

洛磯今天打完前4局，靠3支陽春砲取得3：0領先，5局下遭追平，弗萊利8局下面對巴德（Daniel Bard），轟出右外野兩分砲，本季第9轟為球隊打下江山。

這是紅人本季第12場逆轉勝，從11日擊敗紅雀隊開始，一路連勝至今，最近對皇家、太空人、洛磯3連戰全部贏球，洛磯吞下本季最長8連敗。

弗萊利（Jake Fraley）擊出致勝2分砲。 美聯社
弗萊利（Jake Fraley）擊出致勝2分砲。 美聯社

洛磯 紅人 海盜

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