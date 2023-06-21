MLB／道奇首遇投手大谷 教頭羅伯茲：寧願對打者翔平就好

天使隊與道奇隊的「高速公路大戰」明天將進行第二戰，大谷翔平將掛帥先發，要以「二刀流」之姿為今日惜敗的天使扳回一城，而首次遇上投手大谷的道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則表示，如果可以選擇，他們寧願只對決打者翔平就好。

雖然大谷旅美已超過六年，至今仍未以先發投手身分與同城對手交鋒，由於明年動向未定的他名字屢屢和道奇連結，《The Athletic》剛出爐的匿名調查，也有近6成球員看好他下一季就會轉戰道奇，讓這場比賽格外引人注目。

123 YEARS!!! 🤯



Shohei Ohtani is the first player to lead MLB in home runs hit AND batting average against (min 70 IP) since 1900! 🍿 pic.twitter.com/XDcXDIUVRf — TSN EDGE (@TSN_Edge) June 19, 2023

大谷本季目前在投打兩端又有華麗演出，投手大谷靠著多顆武器球與致命滑切球（Sweeper），本季拿到6勝2敗，51.2局就飆出105K，防禦率是3.29，被打擊率0.178是聯盟符合局數的投手最低；而打者翔打擊率逼近三成，24轟更是聯盟全壘打王，讓紅襪傳奇歐提茲(David Ortiz)昨日又老梗重提，「不知他是哪來的外星人」，且大讚他就是自己和「神右」馬丁尼茲(Pedro Martinez)的綜合體。

至於道奇即將首次體驗大谷「二刀流」完全體，教頭羅伯茲受訪時更直言：「如果可以選擇，我可能寧願對上打者翔平，因為他當打者一場可能只有四個打席，當投手卻得和他交手110球，數字光聽起來就相當令人洩氣。」

可惜的是不管是打者還是投手大谷，道奇並沒有其他選擇，明天只能正面迎戰。