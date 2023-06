MLB／道奇首遇投手大谷 教頭羅伯茲：寧願對打者翔平就好

天使隊與道奇隊的「高速公路大戰」明天將進行第二戰,大谷翔平將掛帥先發,要以「二刀流」之姿為今日惜敗的天使扳回一城,而首次遇上投手大谷的道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)則表示,如果可以選擇,他們寧願只對決打者翔平就好。

雖然大谷旅美已超過六年,至今仍未以先發投手身分與同城對手交鋒,由於明年動向未定的他名字屢屢和道奇連結,《The Athletic》剛出爐的匿名調查,也有近6成球員看好他下一季就會轉戰道奇,讓這場比賽格外引人注目。

123 YEARS!!! 🤯



Shohei Ohtani is the first player to lead MLB in home runs hit AND batting average against (min 70 IP) since 1900! 🍿 pic.twitter.com/XDcXDIUVRf