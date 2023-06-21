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MLB／藤浪1.1局無失分防禦率降至10.27 日媒：個位數在眼前

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎連續解決4名打者。 路透
藤浪晉太郎連續解決4名打者。 路透

運動家日籍火球男藤浪晉太郎近期回穩，今面對守護者隊主投1.1局無失分且未被上壘過，防禦率再下降至10.27。不過運動家仍在延長賽以2：3輸球，吞下近期的6連敗。

藤浪晉太郎在8局下2出局一、二壘有人情況下登板拆彈，他連投4顆四縫線速球，三振掉弗萊（David Fry），其中最後一顆達到101.6英里（約163.5公里）。

藤浪9局下續投，只花12球就投出三上三下，完美結束今天投球任務。賽後日媒《THE ANSWER》稱讚藤浪，「防禦率降到10.27，個位數已經在眼前。」

事實上，運動家投手群不只藤浪回穩，據大聯盟官網報導指出，運動家過去13場比賽投手防禦率僅2.90，全大聯盟僅次光芒隊。運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）也大讚投手群表現，「我們的投手讓我們在這段期間保持比賽競爭力。無法用贏球證明，這很艱難，不過我們將繼續磨練、競爭及戰鬥，希望明天能扭轉局勢。」

藤浪晋太郎

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