MLB／自認當年也能像大谷二刀流 名人堂球星怨：球團沒遠見

大谷翔平以二刀流在大聯盟活躍，起初很多人不看好大谷二刀流，甚至有專家稱他的打擊只有「高中生等級」，但大谷完全打臉這項說法，他在投打兩端都展現宰制力，大聯盟甚至為他設置二刀流條款。洋基名將溫菲爾德（Dave Winfield）近日受訪時抱怨，他進聯盟前自認可以二刀流，但當時球團沒那個遠見。

溫菲爾德靠著打擊能力成為名人堂一員，他在大學時期是二刀流好手，投球成績是17勝4敗，防禦率2.17，主投149局送出199次三振，入選全美第一隊。溫菲爾德1973年被教士隊選中，他在接受《聖地牙哥聯合論壇報》時表示，「大谷翔平現在做的事，就是我當時在做的，當時球隊沒遠見、沒眼光和想像力。」

他當時向球團表明想二刀流出賽，但教士球團卻拒絕，「我真的覺得我可以二刀流，但教士覺得我只是外野手，那就是我後來成為的樣子。」

溫菲爾德進入聯盟不久後就成為主力球員，他在教士效力8個球季，後4季都入選明星賽，成為聯盟頂尖外野手。1980年球季結束後，溫菲爾德和洋基簽下破當時紀錄的10年2300萬美元合約。他生涯長達22個賽季，累積465轟、1833分打點、223次盜壘，打擊率2成83，入選過12次明星賽，奪下7次金手套及6座銀棒獎，在2001年成功入選名人堂。