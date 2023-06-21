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MLB／洋基貝德歸隊、賈吉傷勢好轉 左投洛登終於實戰投球

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉(左)傷勢好轉、貝德(右)歸隊。 美聯社
賈吉(左)傷勢好轉、貝德(右)歸隊。 美聯社

洋基隊今天傳出許多好消息，外野手貝德（Harrison Bader）正式歸隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）傷勢出現好轉，左投洛登（Carlos Rodon）自春訓後首次在實戰投球。

貝德在5月30日面對水手隊的比賽受傷，回歸首戰剛好也是面對水手。他擔任先發中外野手第6棒，3打數敲出1支安打，幫助洋基以3：1擊退水手。貝德受訪時強調自己要打得更聰明，「非必要的時候別做太過頭的事情，我認為這有助我在球場上呆得更久。」

賈吉6月初因撞開道奇隊主場護網傷到右腳趾，進入傷兵名單。他近日接受第二次高濃度血小板血漿注射，發揮成效，但還沒恢復棒球訓練。對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「賈吉一直在慢慢地變得更好，他已經能做更多事，我覺得這是他取得進展的第一步。」

洛登則終於在2A進行實戰投球，這是自春訓受傷後首次。他主投3局送出5次三振，42球有27球是好球。ESPN推測，洛登預計會投3場復健賽，在明星賽前復出。

洋基 賈吉

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