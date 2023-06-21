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MLB／吉田正尚3安猛打賞 本季第8轟創個人最遠紀錄

中央社／ 東京21日綜合外電報導
波士頓紅襪日籍打者吉田正尚今天上演5打數3安打的「猛打賞」表現，且在睽違17場比賽後再度開轟。 路透社
波士頓紅襪日籍打者吉田正尚今天上演5打數3安打的「猛打賞」表現，且在睽違17場比賽後再度開轟。 路透社

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪日籍打者吉田正尚今天上演5打數3安打的「猛打賞」表現，且在睽違17場比賽後再度開轟，敲出本季第8支全壘打的2分砲，飛行距離創個人紀錄。

日媒Full-Count報導，吉田正尚今天以4棒打者先發出賽明尼蘇達雙城，5打數3安打帶有3分打點，猛打賞表現助紅襪以10比4大勝雙城。紅襪已取得6連勝。

吉田今天在8局一人出局一壘有跑者的情況下上場打擊，抓到投手一顆伸卡球直接送往右外野的2樓看台。這支2分砲的擊球初速約175.1公里、飛行距離創個人本季最遠的約136.2公尺。吉田上次開轟是日本時間6月1日。

吉田今天首打席遭三振、第2打席敲出投手方向滾地球，但第3打席及第4打席接連敲出安打，最後在第5打席開轟。本季至今打擊率3成08。

雙城

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