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MLB／百名球員匿名預測大谷下家 道奇看好度破五成！

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷勢必將掀起搶人大戰。 法新社
大谷勢必將掀起搶人大戰。 法新社

大谷翔平下季情歸何處，是MLB本季最受關注的話題，而在眾多球員眼中，看好他將繼續待在洛杉磯，不過效力的卻不是天使隊。。

根據《The Athletic》在103位匿名球員的調查顯示，有57.2%的人認為大谷明年將轉戰同城的道奇，其他去處依序為母隊天使（11.4%）、教士與大都會並列（7.2%）、洋基（6.3%）。

過去年年在自由市場撒錢的道奇，這個冬天顯得格外安靜，讓超過半數球員認為，他們就是要為這個休賽季「搶大谷」做預備。一名球員在報導中說道，「道奇看起來是在為大谷的大約保留空間，我認為他轉隊後也會適應地很好。」

另外，《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）1月初曾撰文表示，大谷偏好選擇西岸球隊，「當他在2017年成為自由球員時，他最終考慮的七支隊伍：天使、教士、道奇、水手、巨人、遊騎兵、小熊，只有最後一支不在西部。」這使得位在洛杉磯的道奇更佔上風。

除了大谷去留，這份匿名調查還顯示，多數球員認為在田納西州的納什維爾（Nashville）會是下個迎接MLB球隊的城市；也有許多選手希望，投球計時規則能在強度更高的季後賽放寬；而本季實施的新規則支持度，壘包加大與限制布陣都獲得最多滿分，只有投球時鐘未獲最多滿意度。

MLB 天使 道奇 大谷翔平

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