MLB／洋基王牌柯爾對水手休息室「搖手指」 賽後解釋原因

洋基今天在主場面對水手隊，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）繳出7.1局只失1分好投，還向對手比出「搖手指」動作，挑釁意味十足，柯爾賽後也解釋自己這麼做的原因。

柯爾今天主投7.1局狂飆8次三振，7局三振掉水手卡波雷拉（José Caballero）後結束該半局，他走回休息室時，向水手休息室搖手指，引發媒體及球迷關注。柯爾賽後解釋，「他們的總教練對我說一些輕蔑的話，還對我搖手指，所以我才對他搖手指。」

Gerrit Cole, Finger Wagging Mechanics ☝️ pic.twitter.com/tZIA9IfNNc — Codify (@CodifyBaseball) 2023年6月21日

洋基今天首局就靠瑞佐（Anthony Rizzo）的二壘安打先馳得點，二局下再靠麥金尼（Billy McKinney）兩分砲，取得3：0領先。柯爾直到6局上才被克蘭尼奇（Jarred Kelenic）擊出二壘安打，失掉一分，終場洋基以3：1擊退水手，結束近期的4連敗。

柯爾今天總共用105球，被敲4支安打，送出8K、1保送，賽後防禦率降到2.64。