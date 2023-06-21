MLB／會交易大谷嗎？天使總管：我們的戰績不證自明

「二刀流」球星大谷翔平今年球季結束將成為自由球員，天使隊是否啟動交易從季前就一直被關心，總管梅納西（Perry Minasian）今天給出的回應是「看看我們的戰績」。

梅納西對於大谷翔平的去留沒有給出明確的答案，但畫下的重點也很明確，就是力拚為天使中止連續8年無緣季後賽的乾旱期，截至今天賽前為止，天使隊戰績41勝33敗，在美聯西區排名第二，在美聯外卡榜也是第二。

因此對於媒體詢問是否可能交易大谷，梅納西的回應是：「我想看看我們現在戰績在哪，這已經不證自明。」

梅納西也進一步強調，大谷翔平很享受勝利，過去幾周都為球隊的戰績做出很大貢獻，不會輕易被動搖，而且每天一直以相同方式備戰從不懈怠，「我想心理狀態才是他與其他球員最大區別。」