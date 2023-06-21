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MLB／會交易大谷嗎？天使總管：我們的戰績不證自明

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

「二刀流」球星大谷翔平今年球季結束將成為自由球員天使隊是否啟動交易從季前就一直被關心，總管梅納西（Perry Minasian）今天給出的回應是「看看我們的戰績」。

梅納西對於大谷翔平的去留沒有給出明確的答案，但畫下的重點也很明確，就是力拚為天使中止連續8年無緣季後賽的乾旱期，截至今天賽前為止，天使隊戰績41勝33敗，在美聯西區排名第二，在美聯外卡榜也是第二。

因此對於媒體詢問是否可能交易大谷，梅納西的回應是：「我想看看我們現在戰績在哪，這已經不證自明。」

梅納西也進一步強調，大谷翔平很享受勝利，過去幾周都為球隊的戰績做出很大貢獻，不會輕易被動搖，而且每天一直以相同方式備戰從不懈怠，「我想心理狀態才是他與其他球員最大區別。」

大谷翔平 天使 自由球員

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