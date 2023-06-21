MLB／大谷明星賽DH大幅領先 藍鳥貝爾特笑稱：投票被操控了

2023年MLB明星賽將在台灣時間7月12日展開，日前第一階段選票結果出爐，大谷翔平在美聯指定打擊得票數，遙遙領先第二名的藍鳥強打貝爾特（Brandon Belt）。貝爾特見到票數差距後開玩笑地說，「投票被操控了。」

根據第一階段投票結果，大谷翔平在美聯指定打擊獲得188萬5144張選票，第二名的貝爾特則有49萬7887張選票，差距十分明顯。

對此，貝爾特今天受訪時開玩笑表示，「明星賽投票被操控了，我應該第一名，大家都知道我是一位比他更好的打者、更好的DH、更好的領袖。」貝爾特接著被問到是否覺得自己投球能力優於大谷，他再開玩笑回應，「我有高中時期的影片可證明這點。」

貝爾特本季有180打席，繳出4發全壘打、16分打點，打擊率0.263，攻擊指數（OPS）0.812。大谷獲得323打席，繳出24發全壘打、58分打點，打擊率3成，OPS1.015。