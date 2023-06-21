MLB／5度獲單周MVP 大谷翔平追平鈴木一朗

美職天使隊大谷翔平單周6轟、打擊率4成35外加1勝的誇張成績，讓他得到美聯單周MVP，生涯第5度獲選，追平鈴木一朗並列日籍球員最多。

大谷翔平在台灣時間13到19日的表現有多猛？23打數敲出10支安打，其中6發是全壘打，打回12分打點，另有10次保送，單周7戰的OPS（整體攻擊指數）高達1.893，另外還登板先發1場，面對美聯西區龍頭遊騎兵隊6局失2分奪勝。

國聯單周MVP則是由勇士隊新人王哈里斯（Michael Harris II）拿下，他在上周27打數15支安打（打擊率5成56），另有3轟、9分打點、2次盜壘，7場比賽OPS為1.499，生涯第一次獲得此榮譽。

大谷翔平則是在2018年曾2度獲選單周MVP，2021年也有2次，這次是相隔1年再次獲獎，累積次數追平鈴木一朗，另外野茂英雄、松井秀喜各4次。