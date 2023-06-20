MLB／在大大的界外區挖呀挖呀挖 響尾蛇古瑞爾蓋出精緻沙堡
響尾蛇與釀酒人隊的比賽出現有趣一幕，當響尾蛇8局上取得8：1領先時，響尾蛇外野手古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）在場邊玩起沙子挖呀挖呀挖，用心打造沙雕城堡，球團也把古瑞爾的作品照上傳到推特，獲得不少球迷稱讚。
從畫面中可見，古瑞爾拿出水杯，用場邊的沙土建設沙堡，動作看似非常專業，而且為了確保沙堡穩固和形狀，他每一步都相當小心仔細，依序完成4座沙堡後，還用葵花籽在沙堡外圍繞出護城河。
響尾蛇球團分享古瑞爾的作品後，網友紛紛讚賞：「告訴古瑞爾他做得很好」、「太美了」、「這不是沙堡，這是沙村」。
古瑞爾可能是一位閒不下來的人，他過去效力藍鳥時，也曾因為在場邊製作特調飲品引發球迷熱議。
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