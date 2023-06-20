MLB／道奇投手表現聯盟倒數 洛時批「堪稱隊史最爛」

道奇隊過去4年團隊防禦率都領先大聯盟，今年投手群表現卻荒腔走板，《洛杉磯時報》也撰文分析道奇投手群現在面臨的難題，現有投手群的表現堪稱是隊史最爛。

道奇本季團隊防禦率4.66，排全聯盟第25，這是道奇隊史1944年後最差數據，洛時就痛批，「道奇在洛杉磯打棒球的66年裡，從未有數據如此糟糕的投手。」

從數據來看，道奇表現最差的肯定是牛棚，近期搞砸許多比賽，本季防禦率5.04，排大聯盟倒數第2，每局被上壘率1.38、打擊率0.260都排倒數第6。儘管帳面上只有8次救援失敗，但因為牛棚輸掉的比賽有14場，大聯盟並列第9多。另外，三振率、保送率、挨轟率都比過去下滑許多，僅有菲利浦斯（Evan Phillips）本季依然繳出防禦率2.28的優異成績，洛時認為除了他之外，其他投手都有各自的問題。

過去幾年道奇強大的先發輪值能彌補牛棚的不足，但今年道奇先發輪值成績一般，平均防禦率4.38排聯盟第16，平均每次先發只能吃5局左右，排聯盟第20。洛時指出道奇先發輪值每年都被傷病困擾，岡索林（Tony Gonsolin）錯過首月比賽，一直沒調回最佳狀態，烏力亞斯（Julio Urias）腿筋拉傷已錯過1個月比賽，但在此之前表現就很普通；梅伊（Dustin May）右前臂拉傷進入60天傷兵名單，克蕭（Clayton Kershaw）反而是輪值中最健康的。

洛時也點出道奇2項不理想數據，道奇客場防禦率只優於運動家隊。2好球後被打擊率上升到0.175，三振率下滑到42%，皆低於聯盟平均。不過洛時也指出，道奇本季投手獨立防禦率（FIP）4.34低於實際防禦率，DRS（球員場均能替球隊守下多少分）-5，排聯盟第19，可看出投手群運氣不佳。

道奇總管弗里曼（Andrew Friedman）也認為投手群表現和運氣有關，「我相信這支球隊有能力做得更多，我們未來會用更好、更穩定的表現來證明這點。」

《洛杉磯時報》最後提到道奇應該在交易大限練前增加輪值深度，白襪隊吉歐利托（Lucas Giolito）或小熊隊史卓曼（Marcus Stroman）是合適人選。