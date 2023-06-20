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MLB／卡洛爾史上第2快達陣20轟20盜 多項數據名列前茅

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾敲出本季第16轟，生涯20轟20盜達陣。 路透
卡洛爾敲出本季第16轟，生涯20轟20盜達陣。 路透

響尾蛇隊今天以9：1大勝釀酒人隊，台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）9局上轟出陽春砲，這是他本季第16轟，同時達成生涯20轟、20盜。據《ESPN Stats & Info》指出，卡洛爾花102場達成此數據，自現代棒球（1900年）起，只僅次教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的97場。

響尾蛇首局就灌進6分，加上先發投手凱利（Merrill Kelly）7局只失1分好投，奠定勝基。卡洛爾本場4打數1安打、選到1次保送、跑回2分、貢獻1打點，打擊率0.304。

今天比賽結束後，卡洛爾整體攻擊指數（OPS）0.982，反超太空人隊強打（Yordan Alvarez）排名第2，只僅次天使球星大谷翔平。卡洛爾多項打擊數據排在國聯前段，有國外網友整理卡洛爾8項頂尖數據，說明卡洛爾的統治力。

分別是wRC+（加權得分創造值）第1、打擊率第5、上壘率第7、長打率第1、OPS第1、ISO（純長打率）第4、BsR（跑壘貢獻）第1、fWAR（勝場貢獻值）第1。

卡洛爾

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