MLB／洋基老將唐納森身手退化 向美媒透露考慮退休

洋基隊37歲三壘手唐納森（Josh Donaldson）本季出賽17場就轟出6發全壘打，但打擊率只有1成51。唐納森將在季後成為自由球員，他近日接受時透露會考慮退休。

唐納森近日接受美媒《The Athletic》訪問時表示，還沒決定是否出戰明年賽季，「這取決於這個賽季的感受，以及和我家人的談話。」

唐納森生涯3度入選明星賽，曾在2015年奪下美聯MVP，生涯打擊率2成63、累積272轟、798分打點。他在2020年和雙城隊簽下4年9200萬美元合約，合約將在本季結束後到期。他去年季前被交易到洋基，出賽132場累積15轟、62分打點，打擊率2成22，整體攻擊指數（OPS）0.682創新秀賽季以後新低。

本季唐納森曾因腿筋拉傷缺席近2個月，目前出賽17場，53打數僅8安打，但有6發全壘打。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也不擔心唐納森的表現，「當你研究他每個打席的數據後，儘管打擊率不好，但他有很多強勁擊球，如果他繼續這麼做，幾周或幾個月後，我們的狀況會很好。」