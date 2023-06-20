MLB／39歲瓦托復出首戰就開轟 助紅人9連勝登國中龍頭

紅人39歲老將瓦托（Joey Votto）自去年8月受傷以來，首度重返大聯盟舞台。他首戰就敲出本季首轟，還敲出帶有2分打點的致勝安打，幫助紅人以5：4擊敗洛磯隊。紅人拉出一波9連勝，加上釀酒人隊今天輸球，紅人正式登上國聯中區龍頭。

瓦托相隔10個多月重返球場，他今天擔任先發第6棒一壘手，2局下一出場就接受主場球迷歡呼，可惜他擊出中外野飛球被接殺。

First baseman

For your Cincinnati Reds

Number 19

JOEY VOTTO pic.twitter.com/HM4QDrzmPL — Cincinnati Reds (@Reds) 2023年6月19日

5局下他從洛磯投手岡柏（Austin Gomber）手中轟出右外野陽春砲，他回休息室後也戴起維京帽和隊友慶祝。

JOEY VOTTO GOES DEEP IN HIS FIRST GAME BACK THIS SEASON‼️



(via @Reds)pic.twitter.com/LyaX6wduwy — ESPN (@espn) 2023年6月20日

瓦托在第6局滿壘擊出2分打點安打，幫助紅人取得5：4領先。兩隊維持比分到9局上，紅人終結者狄亞茲（Alexis Diaz）雖造成得點圈有人危機，但他連續送出2K，再讓對手擊出滾地球出局，守住比賽勝利。

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對於球迷的歡呼聲，瓦托坦言很驚訝，「我對他們也有相同感覺，他們的歡呼對我來說意義重大，這是一次難忘的回憶。」談到自己戴頭盔和隊友打成一片，瓦托強調，「這是一個團隊的事情，讓我保持年輕。」

紅人今天賽後正式登上國聯中區龍頭，生涯效力紅人17季的瓦托也稱讚這批年輕球員，「我看見一支正在追求冠軍的球隊，這絕對是我們的目標。身為一名紅人球員，看見年輕球員們統治比賽，我為他們開心，他們都是很棒的球員。」