MLB／馬林魚阿拉斯單月3次單場5支5 再度成為「四割男」
馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）上周曾陷入12支0低潮，但他馬上強勢回歸，今天再度上演單場5支5，打擊率重回4成。馬林魚全場狂敲19安，終場以11比0完封藍鳥隊。
這是阿拉斯近3戰第2度上演單場5支5，打擊率也從0.378回升到0.400，目前仍穩居大聯盟打擊王及安打王（102支）。
據《ESPN Stats & Info》統計，阿拉茲是大聯盟現代棒球（1900年）以來，第4位單月3度單場5安的球員。前3人分別是1984年6月的溫菲爾德（Dave Winfield）、1922年7月的柯布（Ty Cobb）、以及1921年8月的希斯勒（George Sisler）。
馬林魚今天痛宰藍鳥，拉出一波5連勝，目前戰績42勝31敗，在國聯只落後同區龍頭勇士和西區龍頭響尾蛇，阿拉斯賽後表示，「我為這支球隊感到開心，當我們到球場後，就是一家人。」
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